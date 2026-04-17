Frati Minori Umbria e Sardegna eleggono fra Marco Vianelli

La fraternità di Assisi si stringe intorno al nuovo Pastore

Il passaggio di consegne alla guida della Provincia Serafica

L’elezione di fra Marco Vianelli segna un momento di profonda rilevanza per la realtà francescana che abbraccia i territori di Umbria e Sardegna. Il nuovo Ministro provinciale assume la guida della fraternità in un contesto di rinnovamento spirituale, succedendo a fra Francesco Piloni. La nomina è stata accolta con grande favore dalla comunità religiosa, sottolineando la continuità di un percorso volto alla diffusione del messaggio del Poverello di Assisi. Il passaggio del testimone si inserisce in una fase storica densa di significati per l’ordine, impegnato quotidianamente nel supporto alle fragilità e nella promozione del dialogo interreligioso.

Le parole di augurio del Custode del Sacro Convento

Immediato è giunto il messaggio di fra Marco Moroni, Custode Generale del Sacro Convento, che ha voluto esprimere a nome di tutta la comunità convetuale i più sentiti auguri al neoeletto. Moroni ha invocato la luce del Signore Risorto affinché possa illuminare il complesso servizio di responsabilità che attende il nuovo Ministro. Il riferimento alla figura di san Francesco è stato centrale, auspicando che la guida di Vianelli possa essere caratterizzata da quella sollecitudine materna che il Santo stesso raccomandava per la cura dei confratelli. Questa vicinanza spirituale testimonia la solidità dei rapporti tra le diverse anime della famiglia francescana presenti sul territorio.

La promessa di una collaborazione fraterna e duratura

Il Custode ha tenuto a ribadire l’impegno concreto nella preghiera e la piena volontà di proseguire sulla strada della comunione ecclesiale. Negli ultimi anni, la sinergia tra le varie componenti dell’ordine ha permesso di celebrare con vigore i centenari francescani, eventi che hanno coinvolto migliaia di fedeli e turisti nella città di Assisi. La disponibilità gioiosa a collaborare rimane il pilastro su cui fondare le attività future, garantendo che le iniziative di evangelizzazione e di carità procedano all’unisono. Questo clima di reciproco sostegno è considerato fondamentale per affrontare le sfide della modernità e per mantenere viva l’eredità spirituale del serafico padre Francesco.

Il ringraziamento per il servizio prestato da fra Francesco Piloni

Un pensiero speciale è stato rivolto anche a fra Francesco Piloni, che conclude il suo mandato dopo sei anni di intenso lavoro. Fra Marco Moroni ha ricordato con gratitudine il periodo di sincera collaborazione vissuto insieme, sottolineando come i loro incarichi fossero iniziati quasi in contemporanea. Il contributo di Piloni è stato determinante per consolidare la presenza dei frati minori nelle comunità locali e per rafforzare i legami tra le province. Il ringraziamento espresso riflette un sentimento comune di stima per l’opera svolta, che ha lasciato un segno tangibile nella vita religiosa e sociale della regione, favorendo sempre un approccio aperto e accogliente verso tutti.