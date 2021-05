Giornata nazionale del Sollievo, partecipa anche la Diocesi di Assisi

Anche la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, attraverso l’Ufficio pastorale della salute diocesana, insieme all’associazione di volontariato Aucc aderisce alla XX edizione della Giornata nazionale del Sollievo, in programma oggi. Lo scopo è promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà per tutti i malati e i sofferenti, soprattutto per chi è nella fase terminale della vita.

Dopo la messa delle 10.30 officiata dal parroco di San Pietro, Dom Massimo Bertoncello, e da padre Alfredo Avallone, guida spirituale dell’Ufficio per la pastorale diocesana della salute, sarà ricordata la figura del venerabile don Antonio Pennacchi, lì sepolto, attraverso le parole di suor Alessandra Rusca, postulatrice della causa di beatificazione, che ne riferirà le doti di antesignano di portatore di sollievo sia come uomo che come presbitero per aver condotto la sua vita stando accanto agli altri.

A seguire testimonianze delle associazioni Aucc e Con noi che operano in stretta collaborazione con i servizi oncologici e delle cure palliative della Asl e di quella dei ministri straordinari di comunione che portano conforto e speranza nelle case dei malati. F.P.