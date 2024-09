Grande partecipazione per evento dedicato al Cantico di San Francesco

Lettura e concerto ad Assisi celebrano l’800° anniversario del Cantico

Il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi è stato al centro di una serata speciale sabato 28 settembre. L’evento, ospitato presso il Palazzo Monte Frumentario, ha visto unire musica e arte immersiva per commemorare gli 800 anni dalla composizione di questo importante testo. Il tenore Frate Alessandro Brustenghi ha letto e interpretato il celebre inno, accompagnato al pianoforte da André Ripa e alla chitarra da Roberto Di Fernandino.

A rendere l’incontro ancora più coinvolgente, la mostra immersiva “The Canticle – An immersive experience into St. Francis’ celebration of life and peace”, che permette di immergersi in un viaggio sensoriale. Il percorso, della durata di 30 minuti, si snoda su 650 metri quadrati con proiezioni su cinque schermi, avvolti da un audio immersivo che rende l’esperienza unica.

Punti chiave dell’evento:

Lettura del Cantico delle Creature da Frate Alessandro Brustenghi

Concerto con André Ripa (pianoforte) e Roberto Di Fernandino (chitarra)

Mostra immersiva con proiezioni su 5 schermi e audio avvolgente

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla stesura del Cantico, avvenuta nel 1225 d.C. La mostra, aperta fino al 31 dicembre 2024, è stata ideata proprio per onorare questo importante anniversario. “The Canticle” è il frutto della creatività musicale di André Ripa, compositore noto per aver pubblicato numerosi album disponibili su diverse piattaforme, tra cui Spotify. Il progetto è prodotto dalla sua compagnia San Francesco Productions srl, con sede in California, e vede la collaborazione del pluripremiato studio cinematografico Daring House di Roma, diretto da Stefano Casertano, regista noto per i suoi lavori in realtà virtuale, tra cui l’acclamato Tales of the March, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

La mostra immersiva offre ai visitatori un’esperienza coinvolgente, trasportandoli in un viaggio nella celebrazione della vita e della pace secondo San Francesco. Il percorso visivo e sonoro è arricchito dalla voce del tenore Frate Alessandro Brustenghi, il quale, oltre a essere un frate dell’Ordine dei Frati Minori, è noto per essere il primo religioso a firmare un contratto con la Decca Records, una delle più importanti etichette musicali al mondo.

The Canticle – Mostra Immersiva:

Luogo: Palazzo Monte Frumentario, Assisi

Durata: fino al 31 dicembre 2024

Orari: tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30

Costo biglietti: a partire da 9,20 euro (gratuito per giornalisti, bambini sotto i 6 anni, persone con disabilità e guide turistiche nazionali)

Prenotazioni: Ticket Italia o telefono al numero 0743 222889

Assisi è la prima tappa di un percorso internazionale che vedrà il progetto espandersi verso altre città, tra cui la gemella San Francisco. La mostra rappresenta non solo un’occasione per riflettere sui valori del Cantico, ma anche un’opportunità di rilancio per la città di Assisi e l’Umbria nel panorama culturale internazionale. La collaborazione tra l’Italia e la California sottolinea l’importanza del messaggio universale di San Francesco, oggi più attuale che mai.

