Il Cortile di Francesco inaugura l’undicesima edizione 2025

Presentazione del calendario francescano 2026 ad Assisi

L’undicesima edizione del Cortile di Francesco, denominata “CreAzione”, entra nella sua fase principale con appuntamenti di rilievo culturale e spirituale. L’iniziativa prenderà avvio sabato 6 settembre, con due momenti centrali: alle 18 nella Piazza inferiore di San Francesco si terrà la tavola rotonda “Come comunicare nuove energie creative”, seguita dalla presentazione del calendario 2026 della rivista San Francesco patrono d’Italia, ideato in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo.

Il primo evento, frutto della collaborazione tra Suoni Controvento, Rai Umbria e il Cortile di Francesco, sarà coordinato da Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio. Durante la tavola rotonda, quattro esperti internazionali – Natalia Borri, Carlos Casas, Francesco Conticello e Antonio Romano, con la partecipazione di Carlo Verdelli – discuteranno dell’evoluzione della comunicazione, dai grandi boom mediatici degli anni ’80 fino all’era digitale e all’ingresso dell’intelligenza artificiale, analizzando come le nuove tecnologie trasformino il modo di raccontare contenuti e esperienze.

Il calendario francescano 2026, intitolato “San Francesco vive”, rappresenta un progetto originale che unisce la sensibilità dei frati del Sacro Convento con la visione fotografica di Gianluigi Di Napoli. Le immagini cercano di rendere percepibile l’eredità spirituale di Francesco, sottolineando come il suo messaggio continui a vivere attraverso le azioni quotidiane di chi ne condivide i valori e il carisma. La presentazione culminerà in una mostra fotografica all’aperto, offrendo al pubblico un’immersione nella dimensione francescana grazie a scatti che raccontano l’essenza del Sacro Convento e la vita dei frati.

Di Napoli ha evidenziato come questa collaborazione costituisca un’apertura significativa: «Per la prima volta i frati hanno permesso uno sguardo fotografico autoriale per raccontare la spiritualità francescana. Ho cercato di assorbire e restituire l’invisibile che si respira in questi luoghi», ha spiegato il fotografo, rimarcando l’importanza di catturare esperienze e atmosfere, non solo immagini.

Gli eventi del 6 settembre saranno disponibili in streaming sul canale YouTube Cortile di Francesco, consentendo a un pubblico più vasto di seguire la riflessione e la celebrazione di San Francesco. I giornalisti interessati potranno richiedere accreditamento fino a due ore prima dell’inizio di ciascun incontro tramite modulo online. Successivamente, tutto il materiale multimediale sarà reso disponibile per la stampa, garantendo copertura completa dell’iniziativa.

Con questa edizione, il Cortile di Francesco conferma la propria capacità di fondere cultura, spiritualità e innovazione, trasformando ogni incontro in un dialogo tra passato e presente, tra la tradizione francescana e i linguaggi contemporanei, in un contesto unico come Assisi. La rassegna si propone come spazio di confronto aperto, dove arte, fotografia, narrazione e riflessione spirituale si intrecciano per offrire al pubblico un’esperienza intensa e partecipata, sottolineando l’attualità e la forza del messaggio di San Francesco nel mondo contemporaneo.