Inaugurazione online Scuola Socio-Politica “Giuseppe Toniolo” – Assisi

La dimensione del ‘prendersi cura’ per leggere importanti questioni sociali ed economiche. È questo il tema portante del nuovo corso della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo” che prenderà il via mercoledì 24 marzo alle ore 21 con la prima lezione dal titolo: “Una cultura della cura: l’enciclica ‘Fratelli Tutti’, tra fragilità e speranza” che sarà tenuta in modalità streaming da don Marco Strona, professore di Organizzazione aziendale presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente CERISMAS.

© Protetto da Copyright DMCA

“La crisi provocata dal Covid-19 – afferma il direttore della Scuola socio-politica, Francesca Di Maolo – ci ha evidenziato che tutto è connesso – crisi sociale, economica, sanitaria ed ecologica – e ha messo a nudo le diseguaglianze e le ingiustizie che minacciano il benessere, la sicurezza e le vite di tutti. Per uscire da questa pandemia occorre non solo trovare una cura al coronavirus, ma anche ai virus socio-economici. Papa Francesco con l’Enciclica Fratelli tutti, e poi con il Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2021, ci invita ad intraprendere la via della cultura della cura quale impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti”.

La lezione di inaugurazione sarà aperta dall’introduzione del vescovo diocesano, monsignor Domenico Sorrentino. Tutto il corso si terrà in streaming sulla piattaforma zoom – https://us02web.zoom.us/j/ 82898905387 – passcode Toniolo21. L’adesione è libera, ma i partecipanti sono invitati a compilare la scheda di iscrizione, disponibile sul sito internet della Diocesi di Assisi, per essere informati su eventuali cambi di programma o ulteriori appuntamenti. Il modulo compilato e sottoscritto va inviato alla email della segreteria: scuolasp@assisi. chiesacattolica.it. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a quanti si saranno iscritti con l’apposito modulo di partecipazione. Per informazioni: scuolasp@assisi. chiesacattolica.it.