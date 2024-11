Iniziative di solidarietà a Gualdo Tadino per la Giornata dei poveri

Iniziative di solidarietà – Domenica 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Assisi condividerà un resoconto delle attività svolte nel 2023 e organizzerà eventi di solidarietà. Nel corso dell’anno, sono stati distribuiti 68 tonnellate di prodotti alimentari a oltre 400 famiglie, coinvolgendo circa 7.000 ore di volontariato. Questa giornata mondiale, giunta all’ottava edizione, promossa con il tema “La preghiera del povero sale fino a Dio”, ha stimolato iniziative di sensibilizzazione e raccolte di fondi per sostenere le persone in difficoltà.

Il Centro di volontariato sociale di Gualdo Tadino ospiterà il pranzo comunitario alle ore 13 di domenica 17 presso la sede in via Monte Alago. Il giorno precedente, sabato 16 novembre, si svolgerà la Giornata nazionale della Colletta alimentare nei supermercati dell’Umbria, grazie al Banco Alimentare, per raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie in condizioni di disagio economico.

Il punto focale delle iniziative resta l’Emporio solidale diocesano “Sette Ceste” a Santa Maria degli Angeli, dove sono stati organizzati momenti di incontro con rappresentanti delle comunità islamiche e ortodosse e con famiglie assistite dalla Caritas. Il direttore della Caritas diocesana Anna Rita Cetorelli e il direttore della Fondazione Assisi Caritas Timoteo Carpita hanno sottolineato l’importanza dell’Emporio, aperto nel 2016 per supportare famiglie del territorio tramite i Centri di ascolto Caritas, i Centri di volontariato sociale (CVS) e i servizi sociali locali. Questo sistema di raccolta e distribuzione di generi alimentari opera come un vero e proprio supermercato, dove le persone in difficoltà possono scegliere i prodotti in base alle loro necessità, riducendo così gli sprechi e migliorando l’efficacia degli aiuti.

Dal 2022, l’Emporio è anche sede del Servizio civile nazionale, dove operano tre giovani volontari. Il contributo dei volontari è essenziale per il funzionamento della struttura. Nel 2023, l’Emporio ha distribuito aiuti alimentari per un valore complessivo di circa 183.000 euro, con una parte delle risorse, pari al 18% dei beni, acquistata direttamente e il restante 82% donato. Le donazioni arrivano da iniziative di raccolta come quelle del Banco Alimentare, campagne come “Dona una spesa”, parrocchie, aziende locali e dal programma SiFead (Fondo di aiuti europei agli indigenti), che copre gran parte delle necessità dell’Emporio.

Il numero di persone assistite nel 2023 è stato di 1.362, pari a 422 famiglie, un significativo aumento rispetto al 2016, quando il servizio raggiungeva 853 persone, corrispondenti a 247 famiglie. L’attività di distribuzione ha registrato un incremento durante la pandemia, un periodo che ha evidenziato la crescente domanda di supporto alimentare. La collaborazione tra adulti e giovani del Servizio Civile ha rafforzato il legame intergenerazionale all’interno del volontariato, contribuendo a rendere il servizio sostenibile e inclusivo.

Dall’apertura dell’Emporio a oggi, sono state erogate circa 40.000 ore di volontariato, con una distribuzione complessiva di oltre 1 milione e 150 mila euro in prodotti e 630 tonnellate di beni. Questo servizio è reso possibile grazie ai fondi derivanti dall’8×1000 e alle forniture alimentari provenienti dall’Unione Europea, con il sostegno del Banco Alimentare. I volontari continuano a rivestire un ruolo fondamentale nella gestione e nella distribuzione dei beni, unendo forze e competenze per supportare le comunità locali in un contesto di crescente richiesta di aiuto.