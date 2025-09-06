“Io, frate Francesco”: mostra rivela l’uomo dietro il mito

Rimini accoglie il percorso che illumina San Francesco oggi

È stata un’esperienza che ha superato ogni aspettativa quella della mostra “Io, frate Francesco”, prima partecipazione dei Frati Minori di Assisi al Meeting di Rimini 2025, come evidenziato dal comunicato stampa diffuso dai promotori. La rassegna ha guidato i visitatori in un viaggio intimo nella vita di San Francesco, dimostrando come la sua figura continui a parlare con forza e rilevanza a distanza di oltre 800 anni. Il comitato scientifico, citato nel comunicato, ha progettato un percorso espositivo volto a far percepire Francesco non come un’icona distante, ma come un uomo concreto che ha vissuto pienamente la propria umanità seguendo il Vangelo.

L’esposizione, svoltasi alla Fiera di Rimini dal 22 al 27 agosto, ha registrato una notevole affluenza, con visitatori desiderosi di scoprire il volto autentico del “Poverello”. Al centro del percorso il Testamento di San Francesco, documento che illumina la sua visione antropologica e l’unità tra spirito, anima e corpo. Come sottolineato nel comunicato, esso costituisce una guida non solo per i frati del passato e del presente, ma anche per ogni uomo contemporaneo, mostrando il rapporto di Francesco con Dio, con se stesso e con gli altri.

L’allestimento ha creato un’immersione profonda nella vita francescana: teli che richiamano la tunica dei frati hanno avvolto i visitatori in un’atmosfera intima, accompagnati dalle opere dell’artista francescano frate Sidival Fila, realizzate con tessuti in disuso e in dialogo con i concetti di povertà e rigenerazione. Il pezzo più prezioso è stata la tempera su tavola di Cimabue, San Francesco (1280-1290 ca), proveniente dal Museo della Porziuncola di Assisi, mentre una sezione finale ha celebrato Santa Chiara, custode del testamento.

Il pubblico ha reagito con entusiasmo, molti visitatori hanno manifestato emozione e curiosità, instaurando un dialogo diretto con frati e volontari. La mostra, come specificato nel comunicato stampa, ha generato interesse personale e spirituale, confermando che l’eredità di San Francesco rimane viva e capace di ispirare. La rassegna sarà resa itinerante, consentendo a un pubblico più ampio di vivere questa esperienza unica.