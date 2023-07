Assisi, IX edizione del Cortile di Francesco dal titolo “Essere in Regola”

IX edizione del Cortile di Francesco dal titolo “Essere in Regola”

IX edizione – Assisi, città simbolo della spiritualità francescana, si appresta ad accogliere la nona edizione del Cortile di Francesco, un evento culturale di rilievo che si svolgerà dal 14 al 16 settembre. La manifestazione, che si inserisce nel cammino del grande centenario francescano, avrà come tema principale “Essere in Regola” in onore dell’ottavo centenario dell’approvazione della Regola di San Francesco da parte di papa Onorio III.

Durante i tre giorni del Cortile di Francesco, si susseguiranno incontri e dialoghi tra personalità di spicco provenienti dalla società civile, dalle istituzioni, dall’arte, dalla scienza, dal giornalismo e dalla comunità locale. Tra gli ospiti presenti, spiccano nomi come Maria Pia Alberzoni, storica ed esperta di francescanesimo, Paolo Borrometi, noto giornalista, Maria Falcone, professoressa di grande carisma, Stefano Mancuso, biologo di fama internazionale, Antonio Spadaro, teologo e giornalista, e Stefano Zamagni, rinomato economista.

Il Cortile di Francesco, promosso dai frati minori conventuali del Sacro Convento di San Francesco, è diventato negli anni un importante spazio di dialogo e di incontro tra persone provenienti da diverse realtà e culture. L’obiettivo principale dell’evento è favorire l’accoglienza reciproca e il confronto, superando le differenze e arricchendosi grazie ad esse.

Oltre agli incontri, alle conferenze e alle tavole rotonde, sono previste anche attività integrative come visite guidate tematiche alla Basilica di San Francesco, alla biblioteca e all’archivio storico del Sacro Convento. I più piccoli potranno partecipare al “Cortile dei bambini” con attività appositamente pensate per loro. Le serate si concluderanno con spettacoli nella suggestiva cornice della piazza inferiore della Basilica di San Francesco.

Fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha sottolineato l’importanza della fraternità come valore fondante dell’evento: “Crediamo che la fraternità, che è l’eredità per eccellenza di San Francesco d’Assisi, sia non solo un sentimento, ma un’autentica espressione culturale che può dialogare con ogni sapere, competenza, cultura e sensibilità. Le regole, tema di quest’edizione, possono essere una condizione per lo sviluppo autentico della socialità, del bene comune, della pace e della solidarietà”.

L’elaborato grafico del Cortile di Francesco riflette il significato della parola “regola” attraverso l’uso di forme geometriche essenziali e di scelte cromatiche uniformi. Il design richiama anche l’universo francescano, con il pattern sullo sfondo che rappresenta la versione originale della Regola di San Francesco e il simbolo del rosone, icona chiave della Basilica.

L’evento sarà presentato ufficialmente durante una conferenza stampa presso la Sala stampa del Sacro Convento il prossimo 8 settembre. Presto verranno comunicati l’orario e le modalità di accreditamento per i giornalisti interessati a partecipare alla conferenza stampa e agli incontri.