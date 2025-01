Le iniziative in programma in Diocesi in occasione della Settimana di preghiera

“Quest’anno ricorrono i 1.700 anni dal Concilio ecumenico del 325 d.C. di Nicea, commemorazione che offre un’opportunità unica per riflettere e celebrare la nostra comune fede di cristiani, quale fu espressa nel Credo formulato durante quel Concilio, una fede ancora oggi viva e feconda. La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (SPUC) 2025 ci invita ad attingere a questa eredità condivisa e ad entrare più profondamente nella fede che ci unisce come cristiani”. Tema di quest’anno sarà infatti “Credi tu questo?” (Gv 11,26), approfondito nelle preghiere e riflessioni proposte dai fratelli e dalle sorelle della Comunità Monastica di Bose”. Lo dice alla vigilia della Settimana di preghiera, con diversi appuntamenti in programma anche ad Assisi, Marina Zola, responsabile dell’ufficio ecumenico diocesano.

Le iniziative prendono il via nella Chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione sabato 18 gennaio alle 20.30 con un momento di preghiera ecumenica regionale, guidato da monsignor Renato Boccardo, arcivescovo e presidente della Conferenza Episcopale Umbra; padre Petru Heisu della Chiesa Ortodossa Rumena; padre George Khachidze della Chiesa Greco-Ortodossa; brother Samuel Richard Double SSF della Chiesa Anglicana; diacono Yousif Mina Stella della Chiesa Copta Ortodossa; da Antonella Violi della Chiesa Valdese e dal pastore Lillo Furnari della Chiesa Avventista.

Per le diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno seguiranno come tradizione le diverse celebrazioni: oltre alla preghiera ecumenica regionale, domenica 19 gennaio alle 17.45 nella Basilica di Santa Chiara; lunedì 20 alle 18.30 nella chiesa di S. Masseo – Bose; martedì 21 alle 18:30 nella Basilica di San Francesco e alle 20.45 nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Cerqueto. E ancora, mercoledì 22 alle 19 nella Chiesa Nuova; giovedì 23 alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva e alle 21 nella Chiesa di San Michele a Bastia; venerdì 24 alle 18 all’oratorio di San Leonardo della congregazione anglicana; e sabato 25 alle 20.30 nella Cattedrale di San Rufino e alle 21.15 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, con il rosario per l’unità.

Nel corso della settimana sarà celebrata anche la XXXVI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, in programma il 22 gennaio alle 16.30 e dal titolo “È un Giubileo: esso sarà per voi santo” interverranno il prof. Marco Cassuto Morselli, presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia e la professoressa Giuseppina Bruscolotti, docente di Sacra Scrittura presso ISSRA e ITA.