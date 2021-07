Le piazze di Francesco, 5 luglio ad Alessandria con Pistoletto e Monsignor Gallese

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Lunedì 5 luglio alle 20.30 in piazza Giovanni XXIII ad Alessandria, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l’incontro dal titolo “Parole povere: ospitalità”. Parteciperanno, dopo i saluti del Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il Vescovo, Mons. Guido Gallese, l’artista, Michelangelo Pistoletto, lo storico, Grado Giovanni Merlo, e il direttore della rivista San Francesco, Padre Enzo Fortunato.

Ogni mese in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno, Perugia e Ancona il viaggio prosegue verso Alessandria dove, raccontano le Fonti Francescane, il Santo fu ospitato «devotamente da un uomo timorato di Dio e di lodevole fama, che lo pregò di mangiare, secondo quanto prescrive il Vangelo, di tutto quello che gli fosse posto davanti. Ed egli acconsentì volentieri, vinto dalla gentilezza dell’ospite. […] Il giorno dopo il Santo, come era solito, predica la parola di Dio al popolo, che si è radunato».

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.