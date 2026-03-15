Meeting francescano: giovani in cammino tra preghiera e vita

Veglia notturna e riflessione ad Assisi con il cardinale Parolin

Meeting francescano ad Assisi: giovani da tutta Italia tra preghiera, cammino e riflessione sulla vita e la morte nei luoghi di San Francesco. È iniziato nella serata di ieri dalla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, il luogo simbolo della spiritualità francescana dove San Francesco trascorse gli ultimi momenti della sua vita, il meeting che ha riunito decine di giovani provenienti da diverse realtà ecclesiali e associative. L’iniziativa si è trasformata subito in un intenso momento di spiritualità e confronto, scandito da preghiera, cammino e riflessione nei luoghi più significativi legati alla vita del santo di Assisi.

Dalla Porziuncola i partecipanti hanno intrapreso un cammino notturno verso San Damiano, attraversando la città e i suoi sentieri carichi di memoria spirituale. Il percorso si è concluso con l’arrivo nella Basilica di Assisi, dove sono custodite le spoglie di San Francesco, punto culminante di un itinerario vissuto come esperienza di fede condivisa.

Il cammino spirituale nei luoghi francescani

Il meeting si sviluppa come un vero percorso di meditazione e incontro. Dopo la veglia iniziale, i giovani hanno proseguito le attività nelle sale e nei chiostri del convento, dove sono stati suddivisi in gruppi per favorire il dialogo e l’approfondimento dei temi proposti.

Al centro delle riflessioni c’è il tema della morte, affrontato non solo nella sua dimensione finale ma anche come passaggio simbolico nella vita di ogni persona. Nei momenti di confronto si è riflettuto su come la morte possa rappresentare anche il lasciare andare parti della propria esistenza, trasformazioni interiori che permettono di costruire una nuova identità e di crescere.

Il clima del meeting è caratterizzato da un dialogo aperto e partecipato. I giovani condividono esperienze personali, domande e speranze, cercando nella figura di Francesco una chiave di lettura per comprendere il proprio percorso umano e spirituale.

Preghiera, fraternità e dimensione sociale

Accanto alla dimensione spirituale emerge con forza anche quella relazionale. L’incontro diventa occasione per costruire legami e riscoprire il senso della fraternità, uno degli elementi centrali del messaggio francescano.

Molti dei partecipanti provengono da ambienti e gruppi diversi, ma proprio questo rende l’esperienza ancora più intensa. Il sentimento che emerge con maggiore frequenza è quello della gratitudine, percepita come il primo passo per riconoscere il valore degli incontri e delle relazioni che nascono durante questi giorni.

Tra i giovani si diffonde la consapevolezza di appartenere a una stessa famiglia spirituale. Anche chi non si conosceva prima trova rapidamente punti di contatto e affinità, condividendo momenti di dialogo, silenzio e preghiera.

La messa nella Basilica superiore

Uno dei momenti più significativi del meeting si è svolto nella Basilica superiore di Assisi, dove è stata celebrata la messa presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano.

Nel corso dell’omelia il cardinale ha richiamato l’attenzione sulla situazione internazionale, sottolineando come la tragedia delle guerre stia avvelenando il pianeta. Un riferimento forte alla crisi globale che attraversa il mondo e alle conseguenze che i conflitti producono sulle popolazioni e sugli equilibri internazionali.

Secondo Parolin, proprio la testimonianza di San Francesco d’Assisi può offrire una risposta concreta a questa crisi. Il santo rappresenta una proposta di vita fondata su valori semplici ma profondi: povertà, sobrietà, gioia nelle piccole cose e fraternità universale.

Il messaggio di Francesco per i giovani

Nel contesto del meeting, la figura del poverello di Assisi emerge come un punto di riferimento capace di parlare ancora alle nuove generazioni. Francesco incarna infatti le domande più profonde che accompagnano il percorso dei giovani, interrogativi sulla vita, sul senso dell’esistenza e sulla ricerca di una felicità autentica.

Molti partecipanti raccontano di trovare nella sua esperienza una luce e una testimonianza concreta, un esempio capace di indicare una strada possibile anche nel mondo contemporaneo.

Il messaggio francescano invita a riscoprire uno stile di vita più essenziale, fatto di relazioni sincere, attenzione agli altri e capacità di riconoscere il valore delle cose semplici. Un invito che, secondo gli organizzatori del meeting, appare oggi più attuale che mai.

Tra cammini notturni, momenti di silenzio e dialoghi nei chiostri, il meeting continua così a trasformarsi in un laboratorio di spiritualità e fraternità, dove giovani provenienti da contesti diversi condividono un’esperienza capace di intrecciare fede, riflessione e vita quotidiana.