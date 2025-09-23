Nuovo servizio bus ad Assisi per Eremo e Santuario

Trasporto pubblico avviato dal 1° ottobre per turisti e pellegrini

Nuovo servizio bus ad Assisi – Dal 1° ottobre 2025 sarà operativo un nuovo servizio di trasporto pubblico che collegherà il centro cittadino con l’Eremo delle Carceri e il Santuario di San Damiano. L’iniziativa, promossa da Busitalia, società del Gruppo FS, in collaborazione con Regione Umbria e Comune di Assisi, nasce per rispondere alle esigenze di mobilità di cittadini, pellegrini e turisti, in occasione del Giubileo 2025 e delle festività francescane.

Il servizio, attivato inizialmente in via sperimentale fino al 26 ottobre, prevede una linea dedicata denominata “Linea E”, dove “E” indica Eremo. Il percorso comprende Piazza Unità d’Italia, San Damiano, Piazza Matteotti e l’Eremo delle Carceri, con corse ogni 60 minuti. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai principali luoghi di interesse spirituale e culturale della città, integrandosi con il sistema di trasporto urbano esistente.

Secondo il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, “questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle necessità di cittadini e visitatori e migliora significativamente l’accessibilità ai siti religiosi della città”. Stoppini ha evidenziato la collaborazione attiva della Regione Umbria e di Busitalia, auspicando che il servizio possa diventare permanente e funzionare tutto l’anno.

Le informazioni su orari e fermate sono disponibili sul portale ufficiale di Busitalia (www.fsbusitalia.it). La nuova linea si propone di ridurre il traffico veicolare e migliorare la fruizione turistica, contribuendo al contempo a valorizzare i percorsi storici e religiosi di Assisi.

