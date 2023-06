Ordinazione presbiterale del Diacono Claudio Ciancaleoni

“Mi auguro di spendere tutte le energie per servire la Chiesa, per servire Dio nell’obbedienza al vescovo e al romano Pontefice, di essere quindi uno strumento nelle mani di Dio per fare le opere che vuole”. È questo l’auspicio e il desiderio del diacono Claudio Ciancaleoni che, domenica 25 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, alle ore 17 nella cattedrale di San Rufino per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, sarà ordinato presbitero.

Don Claudio ha 33 anni ed è originario della frazione di Rivotorto di Assisi dove si trova la sua famiglia composta da mamma Rita, papà Lanfranco e la sorella Giulia. Nel 2013 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranense, dopo essersi iscritto alla facoltà di diritto civile; successivamente ha svolto un tirocinio di 18 mesi presso il tribunale ordinario penale di Roma.

Assistendo il lavoro di un magistrato giudicante nella doppia composizione monocratica e collegiale. È in questi anni che don Claudio ha iniziato ad approfondire il dono della fede e così dopo attento discernimento sotto la guida di monsignor Orlando Gori e con l’autorizzazione del vescovo Sorrentino, nell’autunno del 2015, è entrato nella comunità propedeutica del Pontificio Seminario regionale umbro in Assisi.

Nella comunità del seminario ha svolto il ciclo di filosofia e di teologia, conseguendo il Baccalaureato in Teologia nel 2021. L’11 giugno del 2021 ha ricevuto l’ordinazione diaconale nella cattedrale di San Rufino e dal settembre dello stesso anno, su indicazione specifica del vescovo, è iscritto alla facoltà di Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense avendo già completato i 2/3 del percorso di studi.

Durante il percorso in seminario ha svolto il tirocinio pastorale nelle seguenti parrocchie della diocesi: parrocchia di San Michele Arcangelo in Bastia Umbra (2016-2018), parrocchia di Santa Maria Assunta in Valfabbrica (2018-2020), parrocchia di Madonna del Ponte e Santa Maria Assunta in Bettona (2020-2022), Parrocchia di San Marco in Bastia Umbra (2022-fino ad oggi). Il nuovo presbitero va ad aggiungersi ai 179 religiosi preti ad oggi presenti in diocesi, ai 48 preti diocesani e ai 16 diaconi permanenti.