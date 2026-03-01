Ostensione san Francesco: sicurezza rafforzata ad Assisi

Afflusso record nella città umbra sotto stretta vigilanza

La Basilica di San Francesco è diventata fulcro di un flusso costante di pellegrini. Nelle ultime ore sono state circa 15 mila le persone transitate nella piazza inferiore del complesso francescano. Un numero rilevante, distribuito nell’arco della giornata, che ha richiesto una pianificazione accurata degli accessi e dei percorsi pedonali.

Centro coordinamento soccorsi operativo

Ad Assisi alzato il livello di sicurezza con l’attivazione di un Centro coordinamento soccorsi. Il tavolo permanente riunisce Forze dell’ordine, Esercito, rappresentanti delle istituzioni locali e volontariato. L’obiettivo è assicurare una gestione ordinata dei flussi e una risposta immediata in caso di necessità.

La presenza delle pattuglie è visibile nei punti nevralgici della città. Controlli discreti ma costanti. Monitoraggio attivo delle aree di accesso. Attenzione particolare riservata ai parcheggi dei pullman e ai varchi verso la piazza inferiore.

Afflusso imponente e organizzazione logistica

I pellegrini sono arrivati in massa. Circa 200 i pullman registrati, oltre a centinaia di mezzi privati. Il sistema di accoglienza ha funzionato senza criticità rilevanti. I gruppi organizzati sono stati scaglionati per evitare sovrapposizioni. Le code sono state gestite con percorsi delimitati e personale di supporto.

Anche per la giornata in corso è previsto un afflusso consistente. Le strutture ricettive del territorio stanno registrando presenze elevate. Il richiamo spirituale dell’ostensione richiama fedeli da tutta Italia e dall’estero, confermando il ruolo della città come punto di riferimento del mondo cattolico.

Assisi sotto i riflettori internazionali

Assisi, considerata capitale mondiale della pace, vive settimane di intensa esposizione mediatica. L’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco rafforza una centralità già consolidata nel panorama religioso internazionale. La città si trova al centro di un’attenzione che supera i confini nazionali.

Il contesto globale contribuisce ad accrescere la sensibilità sul piano della sicurezza. L’ennesimo focolaio di guerra, con bombardamenti che hanno colpito città dell’Iran, alimenta preoccupazioni in chiave geopolitica. Le autorità mantengono alta la vigilanza, pur in un quadro che al momento non presenta segnali di allarme diretto.

Clima ordinato e presenza costante

In apparenza tutto procede con regolarità. Non si registrano tensioni. Il clima resta composto. I fedeli accedono alla basilica in silenzio, accompagnati da volontari e operatori. L’organizzazione punta a coniugare spiritualità e sicurezza, evitando interferenze con il raccoglimento dei pellegrini.

Le misure adottate prevedono controlli agli ingressi, presidio delle aree sensibili e coordinamento con la viabilità esterna. L’Esercito affianca le Forze dell’ordine nei servizi di vigilanza. Il volontariato garantisce supporto logistico e assistenza ai gruppi più numerosi.

Assisi si conferma così crocevia di fede e simbolo universale di pace. L’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco rappresenta un evento di forte impatto spirituale e mediatico. La macchina organizzativa resta attiva. La città continua ad accogliere migliaia di persone sotto un dispositivo di sicurezza rafforzato, pensato per tutelare un appuntamento che richiama il mondo intero.