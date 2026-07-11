Ottocento anni dopo Francesco, giovani in cammino ad Assisi 2026

GO! riunisce ragazzi d’Europa tra fraternità e incontro col Papa
GO! riporta i giovani nei luoghi simbolo del francescanesimo
Dal 3 al 6 agosto Assisi ospiterà GO! Franciscan Youth Meeting, il grande incontro internazionale promosso dai Frati Minori nell’ambito delle celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco. L’iniziativa richiamerà giovani provenienti da numerosi Paesi europei, che si ritroveranno nei luoghi più rappresentativi della spiritualità francescana per vivere alcuni giorni di confronto, formazione e condivisione.
Il cuore dell’evento sarà la Porziuncola, luogo che circa ottocento anni fa accolse il celebre Capitolo delle Stuoie, quando migliaia di frati si riunivano per riflettere insieme, condividere la vita fraterna e prepararsi a ripartire verso le diverse missioni. L’incontro del 2026 si ispira proprio a quello spirito, proponendolo alle nuove generazioni in una forma contemporanea.
Quattro giorni tra fede, dialogo e fraternità
Il programma si svilupperà in alcuni dei luoghi più significativi di Assisi, tra cui la Porziuncola, la Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara e la Cattedrale di San Rufino. In questi spazi i partecipanti prenderanno parte a workshop, laboratori, momenti musicali, incontri di fraternità, occasioni di dialogo e momenti di preghiera.
L’iniziativa culminerà il 6 agosto con l’incontro con Papa Leone XIV, appuntamento che vedrà riuniti migliaia di giovani giunti nella città umbra per vivere un pellegrinaggio nel segno del messaggio francescano.
L’obiettivo del meeting è quello di favorire un’esperienza concreta di incontro tra ragazzi provenienti da culture e percorsi differenti, offrendo l’opportunità di condividere il cammino della fede e il patrimonio spirituale lasciato da San Francesco.
Le prime adesioni raccontano il significato del pellegrinaggio
Tra i primi iscritti figurano Vanessa e Johnny, due giovani provenienti dall’Irlanda, le cui testimonianze rappresentano il significato dell’iniziativa ben oltre il semplice calendario delle attività previste.
Vanessa racconta di aver percepito fin dal primo momento che GO! non rappresentava soltanto un viaggio o un evento internazionale. Per lei si è trattato di un invito a vivere un’esperienza caratterizzata da una forte dimensione spirituale e da un respiro europeo.
Secondo la giovane irlandese, uno degli aspetti più significativi sarà l’incontro con ragazzi provenienti da nazioni diverse, in un contesto che permette di superare le distanze create dalle differenti lingue, culture e modalità di vivere la fede. L’esperienza, nelle sue aspettative, consentirà di riscoprire il carattere universale della Chiesa attraverso relazioni concrete e condivise.
San Francesco come riferimento per il presente
Vanessa guarda con particolare emozione anche ai luoghi che visiterà durante il soggiorno ad Assisi. Nelle sue parole emerge come la figura di San Francesco continui a rappresentare un punto di riferimento anche nella quotidianità vissuta a Galway.
La semplicità, l’umiltà, la pace e l’attenzione verso gli altri vengono descritte come caratteristiche ancora attuali in una società caratterizzata da ritmi sempre più veloci. Per questo motivo il pellegrinaggio viene vissuto come un’opportunità per approfondire il rapporto con la fede, conoscere nuove persone e confrontarsi con il messaggio lasciato dal Santo di Assisi.
Il percorso di Johnny verso la riscoperta della fede
Anche Johnny arriverà ad Assisi dopo un percorso personale di riscoperta spirituale. Racconta infatti di essersi allontanato per alcuni anni dalla pratica religiosa, fino a un periodo trascorso in una piccola città della Nuova Zelanda, durante il quale ha deciso di riprendere la partecipazione alla Messa.
Da quell’esperienza è maturata una nuova attenzione verso il valore del pellegrinaggio e della vita spirituale. Secondo il giovane irlandese, il contesto contemporaneo porta spesso a concentrare l’attenzione sugli aspetti materiali dell’esistenza, mentre il nutrimento dell’anima rappresenta una dimensione fondamentale della persona.
Per Johnny, raggiungere Assisi significa mettersi simbolicamente sulle orme di San Francesco, rallentando il ritmo della vita quotidiana e dedicando tempo alla riflessione, alla preghiera e all’incontro con gli altri partecipanti.
Assisi torna punto di riferimento per i giovani d’Europa
L’attesa per l’incontro con Papa Leone XIV rappresenta uno dei momenti più significativi del programma, ma il valore dell’iniziativa si estende all’intero percorso di condivisione previsto nei quattro giorni del meeting.
Attraverso GO! Franciscan Youth Meeting, Assisi torna ad accogliere giovani provenienti da tutta Europa, offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza di fraternità nei luoghi in cui ebbe origine il cammino di San Francesco.
A ottocento anni dal Capitolo delle Stuoie, il messaggio francescano continua così a richiamare nuove generazioni, proponendo un cammino fatto di dialogo, ascolto reciproco, pellegrinaggio e ricerca spirituale, nel segno della fraternità che da secoli caratterizza la città di Assisi e la tradizione dei Frati Minori.
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