Padre Francesco Piloni nuovo Ministro provinciale di Umbra e Sardegna 🔴 Video

I Frati minori della Provincia Serafica di s. Francesco d’Assisi di Umbra e Sardegna hanno eletto stamane p. Francesco Piloni come nuovo Ministro provinciale. Padre Francesco è nato a Crema (CR) il 24 giugno del 1969, laureato in Psicologia Clinica e di Comunità, dopo il Baccalaureato in Sacra Teologia ha conseguito il Master in Pastoral counseling.

Nel 2002 è stato ordinato sacerdote e dallo stesso anno è impegnato nel servizio di Responsabile del Servizio Orientamento Giovani (SOG), ovvero nell’accoglienza ed evangelizzazione delle migliaia di giovani che ogni anno arrivano ad Assisi per i Corsi.

Negli ultimi anni, dal 2015 in particolare, ha curato la formazione di sacerdoti e religiosi per quanto riguarda la pastorale vocazionale, attraverso l’istituzione di un Master di Pastorale vocazionale.

Padre Francesco succede a p. Claudio Durighetto, al quale va la nostra gratitudine per il prezioso servizio svolto per il bene dei frati e della Provincia. Affiancato dal Vicario e da nuovo Definitorio provinciale che verranno eletti in giornata, p. Francesco si occuperà di servire, nello spirito di s. Francesco, la Provincia e i frati per i prossimi sei anni.

Chiediamo per lui e per i frati che collaboreranno con lui la benedizione del Signore e il dono dello Spirito Santo, affinché possano servire la Chiesa con fedeltà e spirito profetico.