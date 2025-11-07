Il Pontefice chiuderà la CEI nella Basilica di Santa Maria

Papa Leone ad Assisi – Assisi si prepara ad accogliere Papa Leone per la prima volta, in occasione della 81esima Assemblea generale della CEI, che si concluderà il 20 novembre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L’annuncio della visita ha suscitato profonda emozione nella comunità locale, che considera la presenza del Pontefice un evento di portata storica.

Il sindaco Valter Stoppini ha espresso con intensità il sentimento condiviso dai cittadini: “Accogliere il Santo Padre nella terra di San Francesco è motivo di orgoglio e gratitudine. È una delle sue prime uscite ufficiali fuori dal Vaticano e il fatto che abbia scelto Assisi ci onora profondamente”.

La città ha manifestato fin da subito vicinanza e affetto verso Papa Leone. Il giorno della sua elezione, la Campana delle Laudi ha suonato in via straordinaria durante il Calendimaggio, mentre la piazza del Comune si è riempita di applausi spontanei. Un gesto che ha simboleggiato il legame spirituale e civile tra Assisi e il nuovo Pontefice.

L’attesa ora è carica di speranza e fiducia. La comunità assisana si prepara a ricevere un messaggio che si preannuncia fortemente orientato al dialogo, alla pace e alla solidarietà. La visita di Papa Leone rappresenta un momento di rinnovata unità e di riflessione collettiva sui valori fondanti della convivenza.

Il Santo Padre interverrà al termine dei lavori della Conferenza Episcopale Italiana, portando la sua voce in un contesto che unisce spiritualità e impegno sociale. La scelta di Assisi, città simbolo di fraternità e semplicità, rafforza il significato del suo gesto.