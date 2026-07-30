Papa Leone XIV ad Assisi, il 6 agosto visita dedicata ai giovani

Il Papa a Santa Maria degli Angeli: giovani, frati e messa!!
⛪ Leone XIV sarà ad Assisi il 6 agosto. A Santa Maria degli Angeli incontrerà i giovani del GO! Franciscan Youth Meeting 2026, francescani e vescovi. Alle 10.30 celebrerà la messa nella Basilica. Visita di quattro ore.!!
L’incontro con i giovani al centro della visita
Sarà l’incontro con i partecipanti al GO! Franciscan Youth Meeting 2026 il momento centrale della visita di papa Leone XIV ad Assisi, in programma giovedì 6 agosto. Il Pontefice raggiungerà Santa Maria degli Angeli per una permanenza complessiva di poco inferiore alle quattro ore, scandita da appuntamenti con i giovani, il mondo francescano e i rappresentanti della Chiesa presenti per l’occasione.
Il programma della giornata è stato reso noto dalla Prefettura della Casa Pontificia e definisce gli orari della visita, dall’arrivo del Papa fino alla partenza per il Vaticano. Il primo incontro pubblico sarà dedicato proprio ai giovani riuniti per l’appuntamento francescano, prima degli altri momenti previsti all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli.
La partenza dal Vaticano e l’arrivo alle 8.30
La giornata di Leone XIV inizierà alle 8 del mattino, quando è previsto il decollo dall’eliporto del Vaticano. Il viaggio in elicottero verso l’Umbria durerà circa mezz’ora. L’atterraggio è infatti programmato per le 8.30 al campo sportivo Migaghelli di Santa Maria degli Angeli.
Dal campo sportivo il Pontefice proseguirà in automobile verso la Basilica. Il trasferimento precederà di pochi minuti il primo appuntamento della visita. Alle 8.45, secondo il programma comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, Leone XIV incontrerà i giovani presenti a Santa Maria degli Angeli per il GO! Franciscan Youth Meeting 2026.
L’appuntamento rappresenterà quindi il primo momento della permanenza del Papa nel territorio di Assisi e costituirà il fulcro della mattinata.
Il GO! Franciscan Youth Meeting 2026
L’incontro con i giovani assume un ruolo centrale nell’intero programma della visita. Leone XIV si rivolgerà ai partecipanti del raduno francescano, riuniti a Santa Maria degli Angeli per l’iniziativa del 2026.
La presenza del Pontefice si inserirà nella giornata dedicata all’appuntamento giovanile e precederà gli incontri istituzionali ed ecclesiali previsti successivamente. La Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà il luogo nel quale si concentreranno i principali momenti della visita papale.
Il programma diffuso dalla Prefettura della Casa Pontificia individua quindi nei giovani i primi interlocutori di Leone XIV una volta concluso il trasferimento dal campo sportivo Migaghelli.
Gli incontri con francescani e vescovi
Dopo l’appuntamento con i giovani, il programma proseguirà con l’incontro tra Leone XIV e i rappresentanti degli Ordini Francescani. Saranno inoltre presenti i vescovi intervenuti per la giornata e i componenti del Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.
La visita comprenderà così diversi momenti collegati alla realtà francescana e alle iniziative che accompagnano l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.
La successione degli appuntamenti concentrerà nella mattinata gli incontri con le diverse componenti presenti a Santa Maria degli Angeli, dai giovani agli Ordini Francescani, fino ai vescovi e ai membri del Comitato Nazionale.
Alle 10.30 la celebrazione della messa
Il momento liturgico della visita è fissato per le 10.30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove papa Leone XIV presiederà la celebrazione della messa. Nel corso della funzione è prevista anche l’omelia del Pontefice.
La celebrazione arriverà dopo gli incontri programmati nella prima parte della mattinata e rappresenterà l’ultimo grande appuntamento della permanenza papale a Santa Maria degli Angeli.
La Basilica sarà dunque il punto di riferimento dell’intera visita, ospitando sia gli incontri con i partecipanti al raduno giovanile e con le rappresentanze francescane ed ecclesiali, sia la celebrazione presieduta da Leone XIV.
Una permanenza di poco meno di quattro ore
La visita del Pontefice avrà una durata contenuta, con un programma concentrato nell’arco della mattinata. Dall’atterraggio delle 8.30 alla successiva ripartenza verso il Vaticano trascorreranno poco meno di quattro ore, durante le quali Leone XIV parteciperà agli appuntamenti previsti a Santa Maria degli Angeli.
Dopo la messa e la conclusione degli impegni nella Basilica, il Papa lascerà Assisi per fare ritorno in Vaticano.
Il 6 agosto Santa Maria degli Angeli sarà così il centro della visita di Leone XIV, con una mattinata costruita attorno all’incontro con i giovani del GO! Franciscan Youth Meeting 2026, al confronto con il mondo francescano e alla celebrazione eucaristica nella Basilica.
Papa Leone XIV ad Assisi – 6 agosto 2026
Papa Leone XIV sarà ad Assisi giovedì 6 agosto 2026 per una visita di poco meno di quattro ore.
Il Pontefice partirà alle 8 dall’eliporto del Vaticano.
L’atterraggio è previsto alle 8.30 al campo sportivo Migaghelli di Santa Maria degli Angeli.
Alle 8.45 raggiungerà la Basilica di Santa Maria degli Angeli.
Qui incontrerà i giovani del GO! Franciscan Youth Meeting 2026.
L’incontro con i giovani rappresenterà il momento centrale della visita.
Seguirà l’incontro con i rappresentanti degli Ordini Francescani.
Saranno presenti anche i vescovi e i membri del Comitato per l’Ottavo Centenario di San Francesco.
Alle 10.30 Leone XIV presiederà la celebrazione della messa nella Basilica.
Al termine della visita il Papa farà ritorno in Vaticano.
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