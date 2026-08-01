Papa Leone XIV atteso da 2.500 giovani al meeting di Assisi

Oltre quattro giorni di incontri per il Centenario francescano

📢 Oltre 2.500 giovani provenienti da Europa e mondo si ritroveranno ad Assisi dal 3 al 6 agosto per il GO! Franciscan Youth Meeting. Atteso il 6 agosto Papa Leone XIV, che incontrerà i partecipanti e presiederà la celebrazione nella Porziuncola del Centenario.

Un appuntamento internazionale dedicato alle nuove generazioni

Oltre 2.500 giovani provenienti da numerosi Paesi del mondo raggiungeranno Assisi dal 3 al 6 agosto per prendere parte al GO! Franciscan Youth Meeting, appuntamento internazionale inserito nelle celebrazioni dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco. La manifestazione porterà nella città umbra migliaia di partecipanti accomunati dal desiderio di vivere un’esperienza di incontro, spiritualità e confronto ispirata al messaggio del Santo di Assisi.

L’iniziativa rappresenta uno degli eventi centrali del programma del Centenario francescano e richiama idealmente il celebre Capitolo delle Stuoie del 1221, quando migliaia di frati si riunirono attorno a San Francesco. Anche questa edizione propone un cammino condiviso verso la Porziuncola, luogo simbolo della spiritualità francescana e cuore dell’intera manifestazione.

Quattro giorni tra spiritualità, dialogo e partecipazione

Il programma si svilupperà nell’arco di quattro giornate, durante le quali i giovani saranno coinvolti in momenti di riflessione, confronto e condivisione. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un’occasione di approfondimento attraverso il Vangelo e il carisma francescano, affrontando alcune delle principali questioni che interessano il mondo contemporaneo.

Sono previsti nove workshop tematici, ai quali seguiranno laboratori partecipativi dedicati a diversi argomenti. Tra i temi proposti figurano pace, ecologia integrale, economia fraterna, arte, comunicazione, giustizia sociale, vocazione e fraternità.

L’iniziativa punta a favorire il coinvolgimento diretto dei partecipanti. I giovani non saranno soltanto ascoltatori, ma contribuiranno alla realizzazione di una “carta missionaria”, documento che raccoglierà le riflessioni maturate durante il meeting e che ciascuno potrà riportare nel proprio Paese come testimonianza dell’esperienza vissuta.

Le iniziative aperte anche agli operatori dell’informazione

Dal 3 al 5 agosto alcune attività saranno aperte alla stampa. Gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi di piazza San Francesco e nella piazza di Santa Maria degli Angeli, dove si alterneranno incontri, momenti di approfondimento e iniziative rivolte ai partecipanti.

Nel corso delle giornate saranno proposti appuntamenti pensati per favorire il dialogo tra giovani provenienti da realtà differenti, valorizzando il confronto e la dimensione comunitaria che caratterizza il percorso francescano.

Il 6 agosto l’incontro con Papa Leone XIV

Il momento più atteso dell’intera manifestazione è previsto per giovedì 6 agosto, quando Papa Leone XIV raggiungerà Santa Maria degli Angeli per incontrare i giovani presenti al meeting.

Nel corso della giornata il Pontefice presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, conferendo un significato ancora più forte a uno degli appuntamenti principali delle celebrazioni dedicate al Centenario di San Francesco.

La presenza del Santo Padre rappresenterà il culmine del percorso vissuto durante il meeting, offrendo ai partecipanti un momento di condivisione e di preghiera nel luogo strettamente legato alla storia francescana.

Gli ospiti del programma e la finale di FraGOspel

Il GO! Franciscan Youth Meeting vedrà la partecipazione di personalità del mondo ecclesiale, culturale e sociale. Tra gli ospiti annunciati figurano il Cardinale Pierbattista Pizzaballa OFM, Patriarca Latino di Gerusalemme, Franco Nembrini, Jacopo Trebbi, don Claudio Burgio e Alessandro Sortino, insieme ad altri protagonisti del panorama ecclesiale e culturale.

Nel calendario della manifestazione trova spazio anche la finale di FraGOspel, il concorso musicale dedicato ai brani ispirati ai valori del Vangelo e del carisma francescano, che concluderà il proprio percorso con la premiazione delle migliori composizioni selezionate.

Le realtà promotrici dell’iniziativa

L’organizzazione del meeting è affidata alle principali realtà francescane presenti ad Assisi. Promuovono l’evento la Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi dell’Ordine dei Frati Minori, la Provincia dell’Immacolata Concezione dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

L’iniziativa si svolge inoltre in collaborazione con il Comune di Assisi, con il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco, presieduto da Davide Rondoni, insieme all’Università degli Studi di Perugia, mentre ENI partecipa come sponsor della manifestazione.

Assisi punto di riferimento del Centenario francescano

Per quattro giorni Assisi tornerà a essere un punto di riferimento internazionale per migliaia di giovani richiamati dalla figura di San Francesco e dal desiderio di condividere un percorso di spiritualità, fraternità e dialogo.

L’appuntamento si inserisce tra le iniziative più significative dedicate all’VIII Centenario del Transito di San Francesco e propone un’esperienza che unisce momenti di preghiera, confronto e partecipazione. Attraverso incontri, laboratori e testimonianze, il GO! Franciscan Youth Meeting intende offrire ai partecipanti un’occasione concreta per riflettere sui temi del presente, valorizzando il messaggio francescano e favorendo la costruzione di relazioni fondate sulla fraternità e sulla condivisione.