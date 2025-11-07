Papa Leone XIV chiuderà l’Assemblea generale Cei ad Assisi

Incontro con i vescovi ad Assisi il 20 novembre

Sarà Papa Leone XIV a concludere i lavori dell’81ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, in programma ad Assisi dal 17 al 20 novembre. L’annuncio ufficiale è stato diffuso dalla Cei, che ha così confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull’arrivo del Pontefice nella città umbra.

L’incontro con i vescovi italiani è fissato per giovedì 20 novembre alle 9.30, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo simbolico per la spiritualità francescana e per la storia della Chiesa in Italia. Si tratterà del momento conclusivo dei lavori assembleari, dedicati quest’anno ai temi della missione pastorale, del rinnovamento delle comunità cristiane e delle nuove sfide che la Chiesa italiana è chiamata ad affrontare nel contesto sociale contemporaneo.

La presenza del Papa ad Assisi rappresenta un segnale di continuità e di attenzione verso i vescovi e le diocesi italiane, in un periodo di riflessione sul ruolo della Chiesa nel tessuto civile e culturale del Paese. L’Assemblea generale della Cei, convocata due volte l’anno, riunisce tutti i vescovi delle diocesi italiane per discutere questioni pastorali, organizzative e di indirizzo, oltre che per definire linee comuni di azione ecclesiale.

L’incontro del 20 novembre sarà caratterizzato da un momento di preghiera e da un intervento di Papa Leone XIV, che offrirà ai vescovi una riflessione conclusiva sui temi affrontati durante i lavori. La sessione di Assisi si aprirà domenica 17 con una celebrazione eucaristica e proseguirà con relazioni, gruppi di confronto e momenti di discussione plenaria. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano il rinnovamento della vita pastorale nelle parrocchie, la formazione dei laici e il ruolo dei giovani nella Chiesa.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi della carità, dell’accoglienza e del dialogo interreligioso, in continuità con il cammino avviato negli ultimi anni. L’Assemblea, che si tiene tradizionalmente a Roma, è stata nuovamente ospitata ad Assisi per favorire un clima di raccoglimento e di comunione fraterna tra i partecipanti.

La chiusura affidata a Papa Leone XIV conferisce all’appuntamento un rilievo speciale, segnando un momento di unità e di orientamento per l’intera comunità ecclesiale italiana. La Cei ha sottolineato che l’incontro nella Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà anche un’occasione di preghiera comune e di rinnovato impegno al servizio delle comunità, nel segno dello spirito francescano che caratterizza la città di Assisi.