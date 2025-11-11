Papa Leone XIV, prove di atterraggio al Lyrick di Assisi

Verifiche logistiche in vista della visita del 20 novembre
Papa Leone XIV – Un elicottero bianco con la scritta “Repubblica Italiana” ha sorvolato e poi toccato terra nei pressi del teatro Lyrick – Palaeventi, segnando l’avvio delle operazioni tecniche in vista dell’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per giovedì 20 novembre. L’atterraggio simulato, effettuato nella mattinata di ieri, ha coinvolto un ampio dispiegamento di forze: vigili del fuoco, 118, protezione civile, polizia locale e forze dell’ordine hanno presidiato l’area, già utilizzata nel 2021 per la visita di Papa Francesco.
Il sindaco Valter Stoppini ha chiarito – come scrive Maurizio Baglioni su La Nazione – che si tratta di verifiche preliminari, senza conferme ufficiali sul programma papale. Tuttavia, la macchina organizzativa è in piena attività: nel pomeriggio, a Perugia, si terrà la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, da cui emergeranno le direttive operative.
Secondo il calendario della Conferenza Episcopale Italiana, il Pontefice incontrerà i vescovi alle 9:30 del 20 novembre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, chiudendo l’81ª assemblea generale iniziata il 17 novembre alla Domus Pacis.
Resta aperta la possibilità di una visita ad Assisi, magari alla tomba di San Francesco, come auspicato dal Sacro Convento. Il legame spirituale del Papa con Cascia e le suore agostiniane alimenta l’attesa per un gesto simbolico che potrebbe arricchire ulteriormente la giornata.
Commenta per primo