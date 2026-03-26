Pellegrinaggi in treno: Assisi registra numeri straordinari

Folla di fedeli in Umbria per l’ostensione di San Francesco

Pellegrinaggi in treno – L’Umbria si conferma il cuore pulsante del turismo spirituale internazionale grazie alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Poverello. Tra il 22 febbraio e il 22 marzo, una marea umana di oltre 62mila passeggeri ha scelto i convogli del Regionale di Trenitalia per recarsi ad Assisi. L’occasione solenne dell’ostensione delle spoglie mortali del Santo ha trasformato la rete ferroviaria nel canale principale di accesso alla spiritualità francescana. Il treno si è imposto non solo come mezzo di trasporto, ma come scelta consapevole per un pellegrinaggio sostenibile e collettivo.

Analisi dei flussi e provenienze geografiche

I dati raccolti durante i trenta giorni dell’evento mostrano una distribuzione geografica dei flussi estremamente definita. Il Lazio ha guidato la classifica con una quota imponente, rappresentando il 50% del totale dei viaggiatori arrivati in stazione. A seguire, il movimento interno alla stessa Umbria ha generato il 26% delle presenze, mentre la Toscana ha contribuito con un solido 19%. Tuttavia, l’attrattiva del Centenario ha varcato i confini nazionali, attirando visitatori provenienti dall’Oriente, a testimonianza di un richiamo universale che non conosce barriere culturali o geografiche.

Il successo delle comitive e dei gruppi

Un elemento distintivo di questo mese di celebrazioni è stato il ricorso massiccio alle offerte per i gruppi. Oltre 100 comitive, formate ciascuna da almeno dieci partecipanti, hanno usufruito delle soluzioni dedicate del Regionale. Questa modalità di viaggio ha favorito una gestione ordinata degli arrivi, permettendo a parrocchie e associazioni di raggiungere la meta in modo coordinato. L’organizzazione logistica ha retto l’impatto grazie a un potenziamento mirato dei servizi, specialmente lungo l’asse con la Capitale, operazione pianificata già dall’estate 2025 in sinergia con le istituzioni regionali.

Benefici diffusi per i borghi del territorio

L’afflusso record non è rimasto confinato alle mura di Assisi, ma ha innescato un virtuoso effetto di trascinamento sull’intera provincia. La capillarità del servizio ferroviario ha permesso ai fedeli di scoprire le località limitrofe, portando benefici economici e turistici a diversi centri storici. Spello ha guidato questa crescita con un balzo straordinario del 33% di viaggiatori in più. Incrementi significativi sono stati rilevati anche a Spoleto con un +16%, a Perugia con un +12% e a Foligno, che ha segnato un aumento del 7,5%. Questa dinamica conferma come i grandi eventi religiosi fungano da volano per l’intera economia locale.

Sicurezza e assistenza nelle stazioni chiave

Per fronteggiare questa ondata di passeggeri, Trenitalia ha messo in campo misure straordinarie di monitoraggio e supporto. Nella stazione di Assisi, i presidi di assistenza e sicurezza sono stati intensificati per l’intera durata dell’ostensione. L’obiettivo primario è stato garantire la fluidità dei transiti e la protezione dei viaggiatori, evitando congestionamenti e offrendo informazioni costanti. La collaborazione tra il Gruppo FS e la Regione Umbria, ente programmatore del servizio, è risultata fondamentale per adattare l’offerta ferroviaria alle reali esigenze di un pubblico così vasto e diversificato.