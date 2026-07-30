Perdono di Assisi, Francesco indica ancora la via della pace

Fra Massimo richiama il perdono nell’ottavo centenario santo
🙏 Mancano pochi giorni al Perdono di Assisi. Dalla Cappella delle Rose, Fra Massimo richiama il messaggio di San Francesco: il perdono ricevuto e donato come via per ritrovare pace piena con sé, con Dio e con i fratelli.
Mancano pochi giorni al Perdono di Assisi, appuntamento legato alla figura di San Francesco e alla Porziuncola. Quest’anno il cammino verso la ricorrenza assume un significato particolare perché si inserisce nell’ottavo centenario del Transito di San Francesco, avvenuto nel 1226.
Dalla Cappella delle Rose, all’interno del Santuario della Porziuncola, Fra Massimo, Custode della Porziuncola, ha rivolto un messaggio ai fedeli e ai pellegrini, richiamando il valore del perdono come elemento centrale dell’eredità francescana.
Il religioso ha collegato il significato del Perdono agli ultimi momenti della vita di Francesco e alle strofe conclusive del Cantico delle Creature, nelle quali trovano spazio proprio il perdono e la morte. Due temi che, nel messaggio proposto dalla Porziuncola, accompagnano l’avvicinamento alla celebrazione di questi giorni.
Il ricordo del Transito di San Francesco
Il riferimento storico indicato da Fra Massimo è la sera del 3 ottobre 1226, quando Francesco accolse quella che nel suo linguaggio spirituale definiva Sorella Morte. Il richiamo assume quest’anno una rilevanza particolare proprio per la ricorrenza degli ottocento anni dal Transito.
Poco prima della morte, secondo quanto ricordato nel messaggio, Francesco aveva aggiunto al Cantico delle Creature due strofe finali. Una era dedicata a coloro che perdonano per amore di Dio, l’altra a “sora nostra morte corporale”.
Fra Massimo pone così al centro della riflessione il rapporto tra il perdono ricevuto e quello donato. È questa, nelle parole del Custode, la strada attraverso la quale il cuore può ritrovare una condizione di pace con se stessi, con Dio e con i fratelli.
Il Perdono di Assisi viene quindi presentato non soltanto attraverso la memoria di un avvenimento legato alla vita francescana, ma come un invito che continua a rivolgersi ai pellegrini che raggiungono la Porziuncola.
Il dono dell’indulgenza legato alla Porziuncola
Nel messaggio dalla Cappella delle Rose viene ricordata anche la richiesta che Francesco rivolse a Papa Onorio III a Perugia. Il riferimento è al dono dell’indulgenza della Porziuncola, destinato a diventare uno degli elementi più profondamente legati alla storia spirituale del luogo.
Fra Massimo richiama anche l’immagine che rappresenta il ritorno di Francesco da Perugia, quando il Santo annuncia il dono ricevuto. È in questo contesto che viene ricordata la frase: «Oggi è un grande giorno: voglio portarvi tutti in Paradiso».
Il messaggio collega così la memoria francescana alla celebrazione del Perdono e alla presenza dei pellegrini che si preparano a raggiungere Assisi.
La Porziuncola resta il punto centrale di questo percorso. È il luogo verso il quale viene rivolto l’invito ad arrivare, entrare e attraversarne la soglia, in un anno reso particolarmente significativo dalla ricorrenza dell’ottavo centenario.
Il perdono come risposta a guerre e divisioni
Il richiamo di Fra Massimo si concentra anche sul presente. In un tempo segnato da guerre e divisioni, la figura di Francesco viene indicata come testimonianza di una strada fondata sulla riconciliazione.
Al centro resta il perdono, inteso come esperienza ricevuta e successivamente donata. Secondo il messaggio del Custode della Porziuncola, proprio attraverso questo passaggio il cuore dell’uomo può tornare alla pace.
La riflessione proposta dalla Cappella delle Rose unisce quindi il significato storico e religioso del Perdono alla situazione contemporanea. Il riferimento alle guerre e alle divisioni diventa il contesto nel quale riproporre il messaggio francescano, senza separare la memoria del Santo dalle condizioni vissute nel presente.
Pace e perdono diventano così i due elementi centrali dell’avvicinamento alla ricorrenza, con un invito rivolto a quanti intendono raggiungere Assisi e la Porziuncola.
L’invito ai pellegrini verso Assisi
Fra Massimo invita esplicitamente i fedeli a venire ad Assisi e alla Porziuncola, attraversando la soglia del luogo legato al Perdono. Un passaggio che, nell’anno dell’ottavo centenario del Transito, viene descritto come particolarmente luminoso.
L’appello arriva direttamente dal Santuario e accompagna gli ultimi giorni prima del Perdono di Assisi. Il luogo dal quale viene pronunciato, la Cappella delle Rose, rafforza il collegamento con la memoria francescana e con il percorso spirituale proposto ai pellegrini.
Il messaggio non si limita quindi a ricordare quanto avvenuto ottocento anni fa, ma ripropone il significato del perdono nel rapporto con gli altri e nella ricerca della pace.
La Porziuncola al centro dell’accoglienza
In vista del Perdono, il Santuario si prepara ad accogliere quanti arriveranno ad Assisi per vivere la ricorrenza. Custodire la Porziuncola, accogliere i pellegrini e mantenere vivo questo luogo sono attività che accompagnano la vita del Santuario e assumono particolare rilievo durante questi giorni.
Nel messaggio viene ricordato anche il valore della generosità di quanti sostengono la Porziuncola. Il contributo dei fedeli viene collegato alla possibilità di continuare a custodire il luogo e garantire l’accoglienza dei pellegrini.
L’avvicinamento al Perdono di Assisi si svolge dunque quest’anno dentro una cornice particolare: gli ottocento anni dal Transito di San Francesco. Una ricorrenza che riporta l’attenzione sulle parole attribuite agli ultimi momenti della vita del Santo, sul Cantico delle Creature e soprattutto sul perdono.
Dalla Cappella delle Rose, Fra Massimo rilancia così l’invito a raggiungere la Porziuncola e a riscoprire un messaggio che attraversa otto secoli: ricevere il perdono, donarlo agli altri e cercare attraverso questa strada una pace capace di coinvolgere la persona, il rapporto con Dio e quello con i fratelli.
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