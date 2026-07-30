Perdono di Assisi, Francesco indica ancora la via della pace

Zangrillo “Carta d’identità illimitata per gli over 70” ROMA (ITALPRESS) – “Il documento di identità senza limiti. Grazie a una norma voluta da questo Governo, da oggi 30 luglio le nuove Carte d’Identità Elettroniche per chi ha compiuto settant’anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre dieci milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre […]

Grecia, situazione critica a Creta per gli incendi con 8 mila evacuati ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Situazione sempre critica in Grecia a causa del vasto incendio scoppiato ieri a Rethymno, sull’isola di Creta, in Grecia. Sono circa 8 mila le persone che sono state evacuate via terra. I mezzi aerei, infatti, non possono operare a causa del forte vento che ha soffiato a 125 km/h. Le fiamme […]

Estorsioni e truffe ad anziani in tutta Italia, sgominata organizzazione Si sono chiuse con la richiesta di rinvio a giudizio per sei persone le indagini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova

Maxi operazione contro la prostituzione tra Brescia e Verona, 9 indagati La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione di polizia giudiziaria tra le province di Brescia, Mantova, Verona e Alessandria

Scooter venduti come bici elettriche, maxi sequestro in tutta Italia PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo su disposizione del Gip del Tribunale di Palmi hanno sequestrato su tutto il territorio nazionale un ingente quantitativo di scooter elettrici venduti come biciclette elettriche a pedalata assistita ma in realtà non conformi alla marcatura CE e, pertanto, non sicure per la circolazione e pericolose […]

Cina, innovazione e industria trainano l’export dei prodotti IA PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le esportazioni cinesi legate all’intelligenza artificiale (IA) hanno registrato un incremento nella prima metà del 2026, affermandosi come nuovo punto di forza del commercio estero del Paese. Lo ha dichiarato ieri He Shaojun, funzionario del ministero del Commercio. Tra gennaio e giugno, le esportazioni di robot industriali e stampanti 3D sono […]

Webuild, nel I sem. Ebitda +14% e ricavi livelli record 2025. Opa 295 mln su Trevi MILANO (ITALPRESS) – Webuild ha lanciato un’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Trevi Finanziaria Industriale, con l’obiettivo di acquisirne il controllo e integrarne le competenze specialistiche nel settore delle fondazioni e dell’ingegneria del sottosuolo. L’offerta prevede un corrispettivo interamente in contanti pari a 4,50 euro per azione e valorizza il gruppo Trevi circa 295 […]

No Tav, Piantedosi “Ci prepariamo con professionalità in caso di nuove proteste” ROMA (ITALPRESS) – “Sulla Val di Susa ci stiamo organizzando con la consueta preparazione, professionalità e competenza delle forze dell’ordine, che saranno presenti numerose sul posto: dalle autorità territoriali di pubblica sicurezza sono state adottati provvedimenti che faranno da cornice all’organizzazione dei servizi, con divieti che dovranno essere rispettati nelle zone vicine ai luoghi interessati; […]

Malagò “Sentiamo tutti il peso delle responsabilità” "Felice per Mancini e Ranieri", ha detto il n.1 federale che svela: 'Donnarumma mi ha ringraziato'