Perdono di Assisi, pellegrinaggio a piedi con mons. Accrocca

Partenza alle 5.30 da piazza del Comune, messa alle ore 7.00

⛪ Sabato 1° agosto ad Assisi torna il Perdono degli assisani: alle 5.30 parte da piazza del Comune il pellegrinaggio con il vescovo Felice Accrocca, verso la Porziuncola. Alle 7 la santa messa a Santa Maria degli Angeli.

Il cammino degli assisani verso la Porziuncola

Il Perdono degli assisani torna sabato 1° agosto con il tradizionale pellegrinaggio a piedi dal centro storico di Assisi fino alla Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli. A partecipare al cammino sarà anche il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, arcivescovo monsignor Felice Accrocca, che presiederà la santa messa prevista alle ore 7 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 5.30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, in piazza del Comune ad Assisi. Da qui prenderà il via il pellegrinaggio che, attraverso l’antica via mattonata, condurrà i fedeli fino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il percorso rappresenta il momento centrale del Perdono degli assisani, antica tradizione legata alla preparazione spirituale alla solennità del Perdono di Assisi e all’indulgenza della Porziuncola.

Accrocca: occasione di preghiera e incontro

Monsignor Felice Accrocca ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione al pellegrinaggio, sottolineandone sia il significato spirituale sia la dimensione comunitaria. Il cammino conduce infatti verso un luogo particolarmente caro a San Francesco d’Assisi e costituisce una preparazione all’indulgenza della Porziuncola.

Il vescovo ha ricordato che nei quattro mesi trascorsi dal suo ingresso in diocesi ha avuto modo di incontrare, lungo le vie di Assisi, numerose persone, tra residenti e turisti. Il pellegrinaggio del 1° agosto diventa quindi anche un’opportunità per proseguire questo incontro attraverso un percorso compiuto insieme alla comunità diocesana.

Per monsignor Accrocca, il cammino verso la Porziuncola assume così un duplice significato. Da una parte rappresenta un momento spirituale di preghiera, dall’altra offre la possibilità di incontrare gli abitanti di Assisi e condividere con loro un tratto di strada.

Il riferimento del vescovo è al significato del “dono” che San Francesco chiese per l’intera umanità e che costituisce il cuore della tradizione del Perdono.

Partenza alle 5.30 da piazza del Comune

Il programma della giornata inizierà dunque molto presto. Alle 5.30 di sabato 1° agosto i partecipanti si ritroveranno davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, in piazza del Comune. Da questo punto partirà il pellegrinaggio diretto verso Santa Maria degli Angeli.

Il cammino seguirà l’antica via mattonata, collegando il centro della città serafica alla Porziuncola. La destinazione sarà la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove alle ore 7 monsignor Felice Accrocca presiederà la santa messa.

La partecipazione del vescovo al Perdono degli assisani si inserisce quindi nel rapporto con la comunità che Accrocca ha richiamato parlando dei suoi primi mesi alla guida delle diocesi. Il percorso a piedi diventa, nelle parole dell’arcivescovo, anche espressione concreta di quel “camminare” insieme alla comunità diocesana alla quale è stato chiamato.

Alle 11 la celebrazione con Massimo Fusarelli

Il programma religioso proseguirà nella mattinata. Alle ore 11 sarà il ministro generale dell’Ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli, a presiedere la solenne celebrazione eucaristica.

Al termine della celebrazione è prevista la processione di “Apertura del Perdono”, altro momento indicato nel programma della giornata del 1° agosto. La mattinata sarà quindi scandita dal pellegrinaggio degli assisani, dalla messa presieduta dal vescovo Accrocca e dalla successiva celebrazione guidata dal ministro generale dell’Ordine dei frati minori.

Il fulcro resta la Porziuncola, meta del cammino partito dal cuore di Assisi e luogo al quale è legato il significato spirituale richiamato dal vescovo in vista della solennità.

I primi vespri e l’offerta dell’incenso

Gli appuntamenti continueranno anche nel pomeriggio e nella serata. Alle ore 19 monsignor Felice Accrocca presiederà i primi vespri, completando così la sua partecipazione alle celebrazioni previste nel corso della giornata.

Dopo i primi vespri è in programma l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Valter Stoppini. Il momento si inserisce nel calendario della solennità e chiuderà la sequenza degli appuntamenti indicati per il 1° agosto.

La giornata avrà dunque come primo momento il ritrovo alle 5.30 nel centro di Assisi e il successivo pellegrinaggio verso Santa Maria degli Angeli. Alle 7 la celebrazione presieduta dal vescovo Accrocca, alle 11 la solenne celebrazione eucaristica con padre Massimo Fusarelli e la processione di Apertura del Perdono. Infine, alle 19, i primi vespri e l’offerta dell’incenso del sindaco Valter Stoppini.

Un programma che accompagna il Perdono degli assisani attraverso il cammino verso la Porziuncola, la preghiera e gli appuntamenti liturgici, con la partecipazione del vescovo Felice Accrocca e della comunità diocesana.