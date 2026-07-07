Perdono di Assisi, Porziuncola apre al Giubileo della misericordia

Celebrazioni dal 29 luglio al 3 agosto nell’Anno Francescano 2026
Dal 29 luglio al 3 agosto la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola accoglierà migliaia di pellegrini per la Solennità del Perdono di Assisi, appuntamento tra i più significativi della spiritualità francescana che, nel 2026, assume un valore ancora più profondo nel contesto dell’Ottavo Centenario della nascita al Cielo di san Francesco d’Assisi.
L’edizione di quest’anno è accompagnata dal tema “La Porziuncola, porta santa sempre aperta”, espressione che richiama la vocazione universale del piccolo santuario tanto caro al Santo di Assisi. Un luogo che continua a rappresentare un simbolo di accoglienza, riconciliazione e speranza per fedeli provenienti da tutto il mondo.
Un messaggio di pace e riconciliazione
Ad aprire il programma è il messaggio del Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, fra Massimo Fusarelli, che invita a riscoprire il significato attuale del Perdono di Assisi come esperienza capace di parlare anche all’uomo contemporaneo.
Secondo il Ministro generale, il Perdono non rappresenta soltanto una memoria della tradizione francescana, ma una proposta concreta che invita ogni persona a ritrovare la pace con Dio, con gli altri e con il creato.
Anche il Custode della Porziuncola, fra Massimo Travascio, evidenzia il significato dell’appuntamento nell’Anno Francescano, ricordando come la Porziuncola continui a essere una porta aperta a tutti, luogo di misericordia nel quale nessuno viene escluso e dove il pellegrinaggio diventa occasione di riconciliazione e di rinnovato impegno per la pace.
Il Triduo apre il cammino verso la Solennità
Le celebrazioni prenderanno avvio mercoledì 29 luglio con il Triduo di preparazione, che accompagnerà i fedeli fino al 31 luglio.
Ogni sera, alle ore 19, la liturgia sarà presieduta da monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, introducendo spiritualmente i pellegrini alla Solennità.
Tra gli appuntamenti del percorso preparatorio spicca la catechesi penitenziale di giovedì 30 luglio alle 16.30, guidata da don Stefano De Paulis, rettore della Basilica di Santa Maria di Collemaggio dell’Aquila.
L’incontro rappresenta uno dei primi frutti del Patto di Amicizia sottoscritto nel 2025 tra la Porziuncola e Collemaggio, due luoghi simbolo della misericordia accomunati dal Perdono di Assisi e dalla Perdonanza Celestiniana.
Arte, cultura e musica nel programma del 31 luglio
La giornata di venerdì 31 luglio unirà iniziative culturali e celebrazioni religiose.
Alle 16.30 sarà inaugurato il nuovo allestimento del nucleo storico del Museo della Porziuncola, insieme alla mostra “San Francesco alla Porziuncola. La parabola artistica del volto di Francesco d’Assisi nel luogo del suo transitus”, realizzata nell’ambito delle iniziative dell’Ottavo Centenario francescano.
Il percorso museale propone una nuova lettura del patrimonio storico e artistico della Porziuncola, mettendo in dialogo opere, spiritualità e accessibilità.
Alle 21, in Piazza Porziuncola, è previsto il tradizionale Concerto del Perdono, intitolato “Cento anni in musica. Omaggio a San Francesco d’Assisi”, affidato alla Banda musicale della Guardia di Finanza, che celebra il centenario della propria fondazione.
Le celebrazioni del Perdono di Assisi
Sabato 1° agosto la Solennità entrerà nel vivo con un fitto programma liturgico.
Alle 11 la Solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da fra Massimo Fusarelli, seguita dalla tradizionale Processione di apertura del Perdono.
Nel pomeriggio si terrà il pellegrinaggio dei fedeli provenienti dall’Abruzzo con la celebrazione guidata da fra Simone Calvarese, mentre in serata i Primi Vespri della Solennità vedranno la partecipazione della Città di Assisi con l’offerta dell’incenso da parte del sindaco Valter Stoppini.
La giornata si concluderà con la Veglia di preghiera presieduta da fra Massimo Travascio.
Il 2 agosto il momento culminante della festa
Domenica 2 agosto, giorno della Dedicazione della Porziuncola e della Solennità del Perdono, rappresenterà il cuore delle celebrazioni.
La Messa solenne delle ore 11.30 sarà presieduta dal Cardinale Ángel Fernández Artime, Legato Pontificio per le Basiliche Papali di Assisi.
Nel pomeriggio arriverà alla Porziuncola la 44ª Marcia Francescana “Respira la vita”, tradizionale pellegrinaggio giovanile che ogni anno conclude il proprio cammino ad Assisi.
Alle 19 saranno celebrati i Secondi Vespri, presieduti da fra Marco Vianelli, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna.
Per consentire l’accoglienza dei numerosi pellegrini, la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola resterà aperta fino alle 23.
La conclusione il 3 agosto
Le celebrazioni termineranno lunedì 3 agosto con le Eucaristie presiedute da monsignor Felice Accrocca e da fra Massimo Tuono, Ministro provinciale dei Frati Minori di Lecce.
Con il suo programma che unisce liturgie, pellegrinaggi, iniziative culturali e momenti di incontro, il Perdono di Assisi 2026 si conferma uno degli appuntamenti centrali dell’Anno Francescano, rinnovando il messaggio di san Francesco e il valore della Porziuncola come luogo di fede, fraternità e riconciliazione aperto al mondo.
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