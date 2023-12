Piatto di Sant’Antonio 2024 risate, musica e solidarietà

A Santa Maria degli Angeli, a pochi giorni dal Natale, fervono i preparativi per il Piatto di Sant’Antonio 2024, un evento atteso che vedrà la Taverna dei Priori animarsi dal 12 al 21 gennaio. A promuovere l’iniziativa sono i Priori Serventi 2024, un gruppo affiatato guidato da figure di spicco come David Ascani e Stefano Pastorelli. L’Antico Ristorante Biagetti sarà il palcoscenico di serate indimenticabili, ricche di risate, musica, e gesti di solidarietà.

La kermesse prende il via venerdì 12 gennaio con l’entusiasmante esibizione dei Rioni del Palio del Cupolone e la vibrante musica live della No Name Band. Il sabato successivo sarà un’occasione per godere di una cena spettacolo offerta dai talentuosi 7 Cervelli, garanzia di allegria e risate. La domenica si accenderanno i ritmi folk con “Il Chiodo Fisso”, mentre il lunedì sarà dedicato alla tradizione, con la partecipazione di tutte le associazioni angelane.

L’iniziativa, oltre a deliziare il palato con porchetta e vino offerti dai Priori Serventi, proporrà anche momenti culturali di rilievo. Martedì 16 gennaio, il Duo Fisarmonica allieterà la serata, mentre mercoledì 17 sarà l’occasione per vedere i Priori Serventi cimentarsi come chef, preparando piatti della tradizione locale. La solidarietà sarà al centro dell’evento giovedì 18 gennaio con una cena benefica, un gesto che testimonia l’impegno sociale dell’iniziativa.

Il coinvolgimento della comunità è evidente anche nelle iniziative collaterali. Dall’inaugurazione della Tavernetta il 12 gennaio alle 9, con la mostra delle carrozze storiche in Piazza Garibaldi, fino all’evento “Pet and technology for life”, che presenterà piloti e conduttori a quattro zampe, la Tavola dei Priori sarà un crocevia di attività coinvolgenti.

Il 17 gennaio, giorno del Santo Patrono, sarà all’insegna dell’investitura dei Priorini presso l’auditorium della scuola Alessi. Il culmine dell’evento si vivrà domenica 21 gennaio, con la messa solenne e l’investitura dei Priori entranti, seguita dalla processione solenne per le vie del paese con la benedizione di animali e pane. Nel pomeriggio, al teatro Lyrick, lo spettacolo “Odissea 2.0 – Ulisse torna a J’Angje” della scuola primaria “Patrono d’Italia” intratterrà il pubblico.

Il gran finale sarà nella Taverna dei Priori con l’estrazione dei biglietti della lotteria. Organizzato dai Priori Serventi 2024 e dall’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio, l’evento vanta il patrocinio della Città di Assisi e della Regione Umbria, affermandosi come un appuntamento imperdibile che unisce tradizione, divertimento e solidarietà.