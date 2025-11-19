Preghiera a San Francesco e incontro con i vescovi

Papa Leone atteso ad Assisi per storica visita

La città di Assisi si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, atteso domani per una giornata che si annuncia di grande intensità spirituale e istituzionale. Il Pontefice concluderà l’ottantunesima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, evento che ha già visto la partecipazione di cardinali e vescovi da tutta la penisola.

Secondo le informazioni raccolte, il Santo Padre giungerà – come scrive Maurizio Baglioni su La Nazione – in elicottero con atterraggio previsto nella zona del teatro Lyrick, dove nei giorni scorsi sono state effettuate prove logistiche. La prima tappa, non ufficialmente confermata ma ritenuta probabile, sarà una visita privata alla Basilica papale di Assisi, con un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco, patrono d’Italia, in vista dell’ottavo centenario della sua morte nel 2026.

Il programma prevede poi lo spostamento verso Santa Maria degli Angeli, presso la Porziuncola, per l’incontro con i vescovi fissato alle 9.30. La giornata potrebbe includere anche una tappa a Montefalco, al monastero di Santa Chiara, fondato nel 1303 e oggi abitato dalle monache agostiniane, dove il Pontefice potrebbe fermarsi per il pranzo.

L’assemblea della CEI, aperta dal cardinale Matteo Zuppi, ha sottolineato il valore della presenza papale come segno di unità e di pace. Nei primi sei mesi di pontificato, Papa Leone ha insistito sulla centralità dell’annuncio del Vangelo, sulla collegialità e sulla promozione di una pace “disarmata e disarmante”, contrapposta a un mondo che accumula arsenali e dimentica scuole e ospedali.

La giornata di ieri è stata dedicata all’intervento di Monsignor Thibault Verny, presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, e si è conclusa con la celebrazione dei Vespri presieduta da Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha guidato la preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi.