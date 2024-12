Presepe Agrestini inaugurato l’11 dicembre ad Assisi

Presepe Agrestini inaugurato – L’11 dicembre, alle ore 12, il chiostro del Vescovado di Assisi ospiterà l’inaugurazione del presepe monumentale di Mario Agrestini, un’opera di straordinario valore artistico e spirituale. La cerimonia, che seguirà l’Angelus, prevede la benedizione del presepe da parte di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno.

In concomitanza con l’evento, sarà presentato un video promozionale dedicato al Santuario della Spogliazione, realizzato in collaborazione con Maria Vision. Questo contributo multimediale illustra la storia del complesso, che include l’antico episcopio e la chiesa di Santa Maria Maggiore, evidenziandone le ricchezze artistiche, architettoniche e spirituali.

“Siamo onorati di ospitare un’opera così significativa nel chiostro del vescovado, accessibile a tutti – ha dichiarato Marina Rosati, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi e dell’Ufficio Stampa del Santuario –. Ringrazio la famiglia Agrestini per questo dono e Maria Vision per aver documentato le straordinarie peculiarità del Santuario in un video che valorizza la sua storia e i suoi valori”.

Un capolavoro di arte e tradizione

Il presepe monumentale, realizzato dallo scultore e pittore Mario Agrestini, nasce da una passione coltivata sin dall’infanzia. Originario di Monterosi, in provincia di Viterbo, Agrestini iniziò a lavorare al progetto negli anni Settanta, ispirato da un presepe rinascimentale visto da bambino nella chiesa della Madonna della Quercia a Viterbo.

L’opera, realizzata in legno, terracotta e cartapesta secondo antiche tecniche rinascimentali, è arricchita da tessuti e materiali pregiati provenienti dal Medio Oriente. Le statue, a grandezza naturale, includono figure che accompagnano i visitatori in un percorso simbolico verso la Natività, affiancate dal Poverello di Assisi.

Programma dell’inaugurazione

Luogo : Chiostro del Vescovado di Assisi

: Chiostro del Vescovado di Assisi Data e orario : 11 dicembre 2024, ore 12

: 11 dicembre 2024, ore 12 Evento principale : Benedizione del presepe da parte di monsignor Sorrentino

: Benedizione del presepe da parte di monsignor Sorrentino Presentazione video: Storia e valori del Santuario della Spogliazione

Un circuito di presepi di rilievo

L’iniziativa di Assisi si inserisce in una rete di eventi simili in altre città, come Loreto e Venezia, che accoglieranno opere di Agrestini fino all’8 gennaio 2025. Questi appuntamenti offrono un’esperienza unica per visitatori e appassionati, con l’opportunità di immergersi in tradizioni artistiche e spirituali di grande impatto.

Le statue e la cura dei dettagli rendono il presepe di Agrestini un’opera unica nel suo genere, capace di trasmettere un messaggio di pace e universalità, in linea con i valori del Santuario della Spogliazione.