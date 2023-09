Prima ricca giornata del Cortile di Francesco ad Assisi

Prima ricca giornata – Volge al termine la prima ricca giornata del Cortile di Francesco. Dopo l’ottima apertura di questa mattina con Laura Del Dottore e Laura Bonalumi nel panel “Sani da morire”, il pomeriggio è proseguito con numerosi ospiti che hanno offerto momenti di fraternità e belle esperienze nella cornice del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi.

«Bisogna cambiare il principio antropologico imperante da tre secoli per cui Homo hominis lupus e adottare il pensiero di san Francesco per cui l’uomo è per natura amico di un altro uomo», ha dichiarato Stefano Zamagni durante il suo intervento di questo pomeriggio, intervistato da Daniele Morini nel panel “Nuove regole per una nuova economia”. «Non dobbiamo avere paura – ha concluso – anche il mare ha bisogno degli scogli per arrivare più in alto» incoraggiando i presenti ad affrontare gli ostacoli del nostro tempo.

Anche l’ambiente e i cambiamenti climatici sono stati al centro di questa prima giornata. Stefano Mancuso (in collegamento), Rossella Muroni ed Emanuela Del Dottore hanno condiviso le proprie esperienze e conoscenze nel campo in uno stimolante dialogo moderato dal giornalista Italo Carmignani. La crisi climatica, infatti, può diventare una grande opportunità di crescita e di sviluppo, perché – come detto da Rossella Muroni – siamo nell’epoca in cui dobbiamo preoccuparci di far crescere la felicità delle persone. E poi l’arte e la storia hanno fatto da sfondo alle prime esperienze guidate di questa IX edizione del Cortile di Francesco, nell’Archivio storico del Sacro Convento e ai graffiti della chiesa superiore della Basilica.

Questa sera si conclude con la proiezione del docufilm “Perugino. Rinascimento immortale” in Sala Cimabue (Centro convegni “Colle del Paradiso”) a causa della pioggia.

Tutti gli incontri del Cortile di Francesco sono trasmessi in streaming sul canale YouTube “Cortile di Francesco”