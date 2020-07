Progetto Policoro, via alla selezione degli animatori

Al via il bando per l’assegnazione della borsa di studio per la formazione di animatore di comunità del Progetto Policoro per l’anno 2021. Anche quest’anno Inecoop, Istituto nazionale per l’educazione e la promozione cooperativa, ha indetto il bando per l’assegnazione di una borsa di studio, del valore di 3.120,00 euro, per la formazione in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale.

La borsa di studio, istituita nell’ambito del progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, avrà una durata complessiva di 600 ore.

Il progetto Policoro, che prende il nome dalla città in provincia di Matera dove nel 1995 ebbe luogo il primo incontro, è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia

Attraverso il progetto, si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità.

Possono presentare la domanda di partecipazione i giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni.

La domanda, presentata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo diocesi.assisi@progettopolicoro.it, deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 31 luglio 2020.

Il bando può essere scaricato dai siti internet del Progetto Policoro www.progettopolicoro.it e della diocesi www.diocesiassisi.it; il formato cartaceo è disponibile presso il Centro diocesano del progetto Policoro (in piazza Vescovado n. 3 – Assisi). Per informazioni relative al bando è possibile contattare Inecoop (tel. +39-06.68000247 e-mail: inecoop@confcooperative.it pec: inecoop@pec.confcooperative.it) oppure l’incaricato diocesano al numero 338/6314233.