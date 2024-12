Riapertura Santuario Sacro Tugurio Rivotorto dopo il Restauro

Riapertura Santuario Sacro Tugurio – Questa mattina, il Santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto ha riaperto ufficialmente al culto, dopo un’importante opera di restauro, durante una cerimonia guidata da mons. Domenico Sorrentino. L’evento ha visto la partecipazione di figure rilevanti come il Commissario straordinario Guido Castelli e il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni OFMConv.

L’ingegnere Margherita Prosperi, responsabile del progetto di restauro, ha illustrato come gli interventi siano stati finalizzati a riparare i danni causati dal terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016. Questi lavori hanno incluso il ripristino della stabilità degli elementi murari danneggiati e il rinforzo della struttura della Chiesa. È stata posta particolare attenzione alla facciata del Santuario, con l’obiettivo di ripristinarne l’aspetto originario e migliorarne la solidità.

Attualmente si stanno completando le ultime rifiniture, in particolare nel sottotetto e nella facciata principale, che resterà chiusa durante la settimana fino al completamento dei lavori previsto per febbraio. Questo provvedimento è stato preso per garantire la sicurezza dei visitatori.

Fra Marco Moroni ha espresso la gioia della comunità francescana per la riapertura del Santuario, sottolineando il valore storico e spirituale del luogo per i frati e per i pellegrini, in vista del Giubileo del 2025 e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026. Moroni ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al restauro, in particolare le autorità e le maestranze coinvolte.

Il progetto di restauro è stato curato da un team di esperti, tra cui ingegneri e architetti, con un ruolo chiave svolto dallo studio Mox Associati. Le imprese che hanno eseguito i lavori includono Renaissance Srl e Tecnireco Srl.

Al termine della cerimonia, mons. Sorrentino ha conferito al prof. Sergio Fusetti l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa, in riconoscimento del suo lungo servizio nella Basilica di San Francesco e nella città di Assisi.