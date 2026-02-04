San Francesco: Assisi si prepara per l’ostensione delle spoglie

Il piano sicurezza per l’evento religioso nel cuore umbro

ASSISI, 4 -02-2026 – La macchina organizzativa per uno dei momenti spirituali più attesi del decennio è ufficialmente partita. Questa mattina, la Sala della Conciliazione di Assisi ha ospitato un vertice strategico convocato dal Prefetto di Perugia, Francesco Zito, finalizzato a blindare la logistica e la sicurezza in vista dell’ostensione delle spoglie di San Francesco. L’evento, che attirerà una moltitudine di fedeli tra il 22 febbraio e il 22 marzo 2026, si inserisce nelle celebrazioni solenni per l’ottocentesimo anniversario della morte del Santo Patrono d’Italia. La complessità dell’appuntamento ha richiesto il coinvolgimento di tutti i vertici istituzionali, civili e religiosi, per garantire che l’accoglienza dei pellegrini avvenga in un clima di ordine e serenità, come riporta il comunicato della Prefettura di Perugia.

Al tavolo tecnico hanno partecipato i massimi esponenti delle Forze dell’Ordine, tra cui il Questore e i Comandanti Provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, insieme ai rappresentanti della Diocesi e dei principali luoghi di culto francescani. La discussione si è concentrata sulla creazione di un perimetro di protezione non derogabile, capace di gestire flussi umani imponenti senza compromettere la sacralità dei luoghi. Il Prefetto ha sottolineato come la protezione dei visitatori rappresenti una priorità assoluta, richiedendo una sinergia perfetta tra il comparto sanitario del 118, la Protezione Civile e l’Anas per il monitoraggio della viabilità. Ogni dettaglio, dalla gestione dei parcheggi esterni alla sorveglianza interna ai complessi basilicali, è stato passato al setaccio per prevenire criticità logistiche.

Una delle novità più rilevanti emerse dal vertice riguarda le modalità di fruizione dell’evento. Per evitare assembramenti pericolosi e garantire a ciascun devoto un momento di preghiera dignitoso, l’ingresso alla Basilica sarà rigidamente regolamentato. È stato stabilito che potranno accedere all’ostensione soltanto coloro che avranno effettuato una prenotazione preventiva, rispettando con estrema puntualità la fascia oraria assegnata dal sistema. Questo filtro organizzativo è considerato indispensabile per bilanciare l’enorme domanda di partecipazione con i limiti fisici della cripta, assicurando al contempo che i controlli di sicurezza ai varchi possano essere eseguiti con la necessaria accuratezza.

L’ottocentesimo centenario della morte di Francesco è una ricorrenza di portata internazionale che trasforma l’Umbria nel baricentro della cristianità mondiale. Il Prefetto Zito ha ricordato che, nonostante il sistema ricettivo regionale sia già collaudato e performante, l’attuale scenario geopolitico impone un innalzamento dei livelli di attenzione. L’apparato non viene semplicemente replicato dal passato, ma costantemente aggiornato per rispondere a nuove minacce e alle diverse esigenze dei visitatori moderni. Lo sforzo collettivo mira a confermare la città serafica come modello di ospitalità, capace di coniugare la gestione di grandi masse con il rispetto profondo per l’identità spirituale del territorio.

Il successo di un evento di tale portata dipende indissolubilmente dal dialogo tra lo Stato e la Chiesa. La presenza dei direttori regionali della salute e del welfare, unita alla partecipazione attiva del Sacro Convento, testimonia la volontà di offrire un’assistenza a 360 gradi. Dalle postazioni di primo soccorso disseminate lungo i percorsi di fede fino alla mobilitazione dei volontari per l’orientamento dei turisti, tutto è stato progettato per rendere l’esperienza del pellegrinaggio fluida e sicura. Assisi si appresta dunque a vivere un mese di profonda intensità emotiva, forte di un piano d’azione che mette al centro la dignità della persona e la tutela di un patrimonio culturale e religioso unico al mondo.