San Francesco unisce l’Italia, il 4 ottobre torna festa

Migliaia di persone in corteo a Roma per Gaza ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono ritrovate a Roma, a Porta San Paolo, davanti alla fermata della metropolitana Piramide, per partecipare alla manifestazione promossa dal Movimento degli studenti palestinesi. All’iniziativa, in sostegno della Global Sumud Flotilla, hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi, Arci, oltre a diversi collettivi […]

Tudor “Io vedo una Juve in crescita, Milan grande squadra” "Per analizzare le ultime gare serve onesta'; Modric e' un grande", ha detto il tecnico bianconero.

Allegri “Con la Juve nessuna rivincita, sarà gara tecnica” "Tomori e' a disposizione, Leao sta crescendo", ha detto il tecnico rossonero.

Tajani “Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla” ROMA (ITALPRESS) – “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, […]

Guerini “Chi manifesta deve essere sempre rispettato” ROMA (ITALPRESS) – “Il piano americano, accettato da numerosi Paesi arabi, è un passo importante per conseguire l’obiettivo di raggiungere la pace e fermare la sofferenza della popolazione di Gaza. Si poteva arrivare a una convergenza più significativa in Parlamento e abbiamo lavorato per riuscirci. Ma il contesto molto polarizzato, con gli attacchi alle opposizioni […]

Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia Per il pilota della Aprilia anche la pole position nella griglia di partenza.

Meloni “Sostegno a sforzi Trump, l’Italia pronta a fare la sua parte” ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L’Italia rimane pronta a fare […]

Il Sassuolo vince a Verona, al Bentegodi decide Pinamonti Montipo' para il rigore dell'attaccante, ma nulla puo' dopo la respinta