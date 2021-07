Chiama o scrivi in redazione

Santa Maria degli Angeli, tutto pronto alla Porziuncola per giorno perdono

Quest’anno anche una versione online per i fedeli lontani

Manca poco al Perdono di Assisi e la Porziuncola si sta preparando ad accogliere in sicurezza le migliaia di pellegrini che, in particolare nei giorni 1-2 agosto, vorranno varcare la porta della Porziuncola per ricevere l’Indulgenza del Perdono di Assisi.

Quest’anno le porte del Convento della Porziuncola si apriranno per accogliere le confessioni che, come lo scorso anno, saranno fatte all’aperto, in appositi gazebo allestiti presso il giardino del Convento.

Anche la piazza antistante la Basilica sarà allestita con 500 posti a sedere, un maxischermo e alcuni posti coperti, per permettere a tutti di assistere comodamente alle Celebrazioni.

Ma non abbiamo pensato solo a quanti verranno ad Assisi, ma a tutti. Ai tanti che da ogni parte del mondo amano la Porziuncola e ci seguono da casa perché non sono nelle condizioni di potersi fare fisicamente pellegrini ad Assisi.

Per questi e per tutti, abbiamo pensato ad un nuovo sito internet per vivere tutti insieme le Celebrazioni del Perdono.

L’esperienza del Perdono si fa comunione di preghiera, attraverso la possibilità di inviarci le vostre intenzioni, che custodiremo e affideremo a Dio, per intercessione della Madonna degli Angeli nel Rosario del sabato sera.

Ancora, abbiamo pensato alla possibilità di regalarvi un santino del Perdono, personalizzato con il vostro nome e, se volete, la possibilità di regalarlo ad una persona a voi cara.

Infine, per tutti, la possibilità di sostenerci con una piccola donazione, secondo le vostre possibilità. Un modo questo, per aiutarci a custodire la Porziuncola, a curarne l’impegnativa manutenzione ordinaria e straordinaria e renderla per voi e per quanti passeranno, casa accogliente.

Questa sera inizierà, alle 21.15 in diretta sul sito del Perdono di Assisi, il Triduo di preparazione, tre serate per preparare il cuore a ricevere il dono immenso del perdono di tutti i nostri peccati.