Spirito di Assisi, una preghiera per la pace in Terra Santa

ASSISI – È dedicata alla Terra Santa l’intenzione di preghiera per la pace del 27 maggio in ricordo dello Spirito di Assisi, l’incontro interreligioso del 1986. Questo mese l’invito da parte del vescovo Domenico Sorrentino e della Commissione diocesana per lo ’Spirito di Assisi’ è quello di pregare dai giorni precedenti il consueto appuntamento mensile, data la situazione di conflittualità in atto e implorare che il suo dono della pace sia accolto da coloro che abitano in Israele e Palestina.