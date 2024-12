Tempo di Avvento [Video]: Frati risveglio del cuore e attesa del Natale

Tempo di Avvento: Frati risveglio del cuore e attesa del Natale

Tempo di Avvento – Con l’inizio dell’Avvento, i frati della Porziuncola di Assisi, guidati da Padre Danilo, formatore dei giovani religiosi, invitano i fedeli a riscoprire l’importanza di questo periodo come occasione per risvegliare il cuore e prepararsi spiritualmente al Natale. Nella prima domenica di Avvento, il messaggio del Vangelo di Luca diventa centrale, con l’esortazione di Gesù: “State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano”.

Padre Danilo sottolinea come l’immagine del cuore appesantito rappresenti una condizione spirituale che può derivare da dissipazioni, affanni quotidiani e distrazioni. Questo stato, secondo l’evangelista, è il risultato di una vita che ha smarrito l’attesa e il desiderio. Tuttavia, il cuore umano, come insegna Sant’Agostino, è naturalmente orientato verso un continuo desiderio di andare oltre: “Tu ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te”.

Un tempo di risveglio e nostalgia di Dio

L’Avvento è descritto come un periodo di rinnovamento interiore, una fase per tornare a desiderare Dio, riaccendendo nel cuore la nostalgia di una relazione profonda con Lui. La Chiesa, in questo tempo liturgico, celebra contemporaneamente la memoria della prima venuta di Gesù, attende il compimento della sua ultima venuta nella gloria e vive la sua presenza attuale nella forza dello Spirito Santo.

Due atteggiamenti fondamentali emergono dal Vangelo per affrontare questo cammino spirituale:

“State attenti” : richiamo alla lucidità e alla consapevolezza. Liberarsi dalle distrazioni inutili per fare spazio al Signore e alle cose essenziali.

: richiamo alla lucidità e alla consapevolezza. Liberarsi dalle distrazioni inutili per fare spazio al Signore e alle cose essenziali. “Vegliate”: invito alla vigilanza costante, resa possibile dalla preghiera. Questa pratica, descritta come un nutrimento per l’anima, rende il cuore più leggero e capace di ricevere la grazia dello Spirito.

L’esempio di San Francesco e la vocazione giovanile

Il messaggio si ricollega all’esperienza di San Francesco, che proprio 800 anni fa alla Porziuncola visse un momento di risveglio spirituale. Ancora oggi, il carisma francescano continua a ispirare giovani di tutto il mondo. La Provincia dei Frati Minori di Assisi accoglie attualmente oltre 40 giovani, molti dei quali stranieri, impegnati nel cammino di formazione verso la vita religiosa.

Questa testimonianza di fede e vocazione viene offerta come modello per tutti i fedeli. La chiamata a riscoprire l’essenzialità e a vivere l’Avvento come un tempo di attesa attiva diventa, quindi, un appello universale.

Conclusione: un cammino di rinascita spirituale

Padre Danilo conclude il suo messaggio augurando a tutti i fedeli un buon cammino di Avvento, sottolineando che, come avvenne per San Francesco, il Signore può risvegliare il cuore di ciascuno, rendendolo capace di vivere una rinnovata passione per Lui.

L’invito alla preghiera e alla vigilanza rappresenta non solo una pratica per il periodo di Avvento, ma anche uno stile di vita che permette di affrontare gli affanni quotidiani con maggiore serenità e fiducia. Il cuore, rinnovato dalla preghiera e dalla fede, si apre così a un incontro autentico con il mistero del Natale.