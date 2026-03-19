Venerazione spoglie San Francesco, chiusura col cardinal Zuppi

Evento conclusivo ad Assisi con messa e bilancio finale top!

Si chiude domenica 22 marzo il lungo periodo di venerazione pubblica delle spoglie mortali di san Francesco, un evento che ha richiamato fedeli da tutta Italia e dall’estero, trasformando la Basilica in un punto di riferimento spirituale e simbolico di portata internazionale.

SAVE THE DATE. Il programma conclusivo si concentra nel pomeriggio, con un doppio appuntamento destinato a segnare il bilancio finale di un’esperienza partecipata e intensa.

Bilancio dell’evento nella conferenza stampa

Alle ore 15.30, nella Sala Stampa del Sacro Convento, è prevista la conferenza conclusiva. Un momento di sintesi e riflessione, durante il quale verranno condivisi dati, impressioni e testimonianze raccolte nel corso delle settimane di ostensione.

Interverranno i principali responsabili dell’organizzazione: fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, fra Riccardo Giacon, economo e referente logistico, fra Rafael Normando, coordinatore della Basilica e dei volontari, e fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione. A moderare l’incontro sarà la giornalista Vania De Luca.

L’incontro rappresenta un passaggio chiave per restituire il senso complessivo dell’iniziativa, sia sul piano organizzativo sia su quello spirituale, con particolare attenzione alla partecipazione dei pellegrini e all’impatto dell’evento sulla comunità religiosa.

Una partecipazione ampia e composta

Nel corso dell’ostensione, la presenza dei fedeli ha superato ogni previsione. Migliaia di persone hanno raggiunto Assisi per rendere omaggio alle reliquie del santo, in un clima raccolto e continuo.

Domenica 22 marzo si conclude la venerazione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco nella chiesa inferiore della Basilica. Alle 15.30 si terrà la conferenza stampa conclusiva nella Sala Stampa del Sacro Convento.

L’esperienza è stata caratterizzata da una forte dimensione comunitaria. Non solo numeri, ma una partecipazione definita composta e intensa, capace di unire diverse generazioni e provenienze in un unico percorso di fede.

La percezione diffusa è quella di un evento che ha rafforzato il legame tra spiritualità francescana e contemporaneità, offrendo un’occasione di riflessione condivisa attorno alla figura di san Francesco.

La celebrazione solenne con il cardinale Zuppi

SAVE THE DATE. Alle ore 17, nella chiesa superiore della Basilica, si terrà la Santa Messa conclusiva presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

La celebrazione rappresenta il momento culminante dell’intero percorso. Un rito solenne che chiude ufficialmente il periodo di venerazione e restituisce alla comunità ecclesiale il significato profondo dell’iniziativa.

La Messa sarà trasmessa in diretta televisiva su Tv2000 e in streaming sulla piattaforma Play2000, permettendo una partecipazione estesa anche a chi non potrà essere presente fisicamente ad Assisi.

Un evento oltre le aspettative

Il bilancio che emerge è quello di un’iniziativa che ha superato le previsioni iniziali, sia per affluenza sia per intensità spirituale. L’organizzazione ha coinvolto numerosi volontari e operatori, impegnati nella gestione dei flussi e nell’accoglienza dei pellegrini.

L’ostensione delle spoglie ha rappresentato un momento di forte richiamo religioso, ma anche un’occasione di rilancio per il messaggio francescano, centrato su semplicità, fraternità e attenzione agli ultimi.

Con la celebrazione conclusiva si chiude dunque una fase significativa per la Basilica e per l’intera comunità francescana, lasciando un segno destinato a proseguire nel tempo attraverso la memoria condivisa dei fedeli.