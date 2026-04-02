Venerdì Santo Assisi guida alle nuove norme sulla viabilità

Piano del traffico per le solenni celebrazioni nella città

L’amministrazione comunale ha predisposto una serie di interventi mirati a regolare il flusso veicolare e pedonale in vista delle solenni celebrazioni previste per il 3 aprile 2026. Il piano operativo si rende necessario per accogliere le migliaia di pellegrini che ogni anno raggiungono il borgo per assistere ai riti pasquali. Le autorità hanno delineato una mappa dettagliata che coinvolge sia il nucleo storico che la zona della pianura, imponendo limitazioni temporanee che trasformeranno temporaneamente il volto della circolazione cittadina.

Restrizioni mattutine nel cuore del centro storico

Le prime modifiche strutturali inizieranno all’alba per consentire il regolare svolgimento del corteo che collega la Cattedrale di San Rufino alla Basilica di San Francesco. Gli agenti della Polizia Locale monitoreranno i varchi d’accesso dalle 7.30 fino alle 9.30, periodo durante il quale sarà vietato l’accesso a qualsiasi mezzo a motore lungo via Dono Doni e via Sermei. Il blocco coinvolgerà anche la zona di Piazza Santa Chiara e il Corso Mazzini, impedendo il transito verso la Piazza del Comune. Le limitazioni si estenderanno inoltre a via San Paolo e via Metastasio, garantendo un corridoio di sicurezza per i fedeli che accompagneranno il simulacro nella parte bassa della città.

Disposizioni per la solenne processione serale

Il picco delle restrizioni è atteso per la fascia pomeridiana e notturna, quando il clima di devozione avvolgerà l’intero centro cittadino. Per permettere il passaggio della suggestiva processione che rientrerà in Cattedrale partendo dalla Basilica di San Francesco, è stato istituito un rigoroso divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.00 alle 24.00. Tale provvedimento interesserà via Portica, via Giotto e via San Francesco, oltre a via Frate Elia e l’area di Porta San Giacomo. Lo stop totale alla circolazione scatterà invece dalle ore 19.00, includendo via Merry del Val e l’intero perimetro di Piazza San Rufino. Anche l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali dovrà essere sospesa inderogabilmente entro le ore 18.00 per liberare le carreggiate.

Interventi mirati a Santa Maria degli Angeli

Parallelamente alle funzioni del borgo alto, anche la frazione di Santa Maria degli Angeli sarà oggetto di una riorganizzazione viaria per il rito del Cristo Morto. Le aree circostanti la Basilica della Porziuncola saranno interdette alla sosta già dalle ore 15.00 in Piazza Garibaldi e via Becchetti. I residenti e i visitatori dovranno prestare attenzione anche ai divieti in via Risorgimento e via della Conciliazione, dove il transito sarà completamente interrotto a partire dalle ore 21.00. La Polizia Locale ha previsto la sospensione delle concessioni per i dehors esterni lungo via De Gasperi e via Los Angeles per favorire la fluidità del cammino religioso e la sicurezza dei partecipanti.

Gestione dei flussi e raccomandazioni finali

Il massiccio dispiegamento di personale garantirà il rispetto delle ordinanze per tutta la durata dell’evento religioso. Gli automobilisti diretti ad Assisi sono invitati a utilizzare i parcheggi di attestazione situati fuori dalle mura per evitare di rimanere bloccati nei percorsi interdetti. Le pattuglie presidieranno i punti critici di snodo per fornire indicazioni sui percorsi alternativi. La cittadinanza potrà consultare i dettagli tecnici e le planimetrie aggiornate attraverso i portali istituzionali dell’ente, dove sono caricate le ordinanze integrali emesse per questa festività. Il ripristino della normale viabilità avverrà gradualmente solo dopo il passaggio dell’ultima colonna della processione e la completa bonifica delle aree interessate.