Vescovo Sorrentino, diocesi Assisi pronta ad accoglienza afghani

“Per noi il valore dell’accoglienza è nelle cose. Per questo come diocesi di Assisi siamo disponibili ad aprirci ai profughi dall’Afghanistan, anche se devono essere attentamente verificati tutti gli aspetti logistici”: a dirlo all’Agenzia nazionale di stampa associata è monsignor Domenico Sorrentino, vescovo della città di San Francesco che assumerà a breve anche la guida della comunità diocesana di Foligno.

“Siamo pronti a fare quello che abbiamo fatto finora ad esempio con la gente dell’Eritrea” ha aggiunto. “Sul piano strettamente logistico – ha detto monsignor Sorrentino – è comunque necessario restare strettamente con i piedi per terra. Vedremo anche come si muoverà la Caritas nazionale”.

Per il vescovo di Assisi “il problema non è solo quello della prima accoglienza”. “Bisogna saper gestire – ha concluso monsignor Sorrentino – il cammino futuro di queste persone che hanno una cultura diversa dalla nostra”.