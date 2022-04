Comitato Ospedale di Assisi, verificheremo costantemente il procedere del riassetto

D

opo il Consiglio Comunale Aperto svoltosi il 30 marzo, riguardante la situazione dell’Ospedale di Assisi e degli altri Presidi socio-sanitari ,dove si ricorda la presenza dei Sindaci della, facciamo il punto per verificare in particolare il bilancio, ad oggi, del Personale Sanitario presente.

È importante monitorare periodicamente lo stato di fatto per accertare che le promesse e le previsioni fatte dai Responsabili politici e tecnici della Regione prendano effettivamente corpo.

Ricordiamo, infatti, che uno dei punti fondamentali delle nostre richieste è rappresentato dalla necessità di un immediato intervento, stante l’assoluta esigenza di far funzionare adeguatamente tutti i reparti esistenti e riattivare le Unità momentaneamente non operative.

Non ci sembra che sia iniziata ad oggi una fase di riorganizzazione come quella rappresentata, se solo due unità sono state inserite: un medico cardiologo e un nutrizionista oncologico. Troppo poco, ma noi siamo speranzosi che molto a breve le promesse saranno mantenute!

Non vogliamo neanche esasperare i rapporti con pretese temporali e toni meramente provocatori, ma vogliamo ricordare che verificheremo costantemente il procedere del riassetto, sulla cui urgenza siamo tutti d’accordo. I malati e i fruitori in genere dei servizi sanitari non possono aspettare, così come agli Operatori sanitari va immediatamente dato un quadro proiettivo a breve congruente con i parametri di un Ospedale di Base.

Il tempo di attesa non può protrarsi di molto. Il Comitato continua la sua opera di monitoraggio e di pressione.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti, a cominciare dai pazienti ricoverati e dal Personale Sanitario, la Buona Pasqua!

La Coordinatrice: Ing. Silvana Lanari

Il Portavoce: Avv. Leonardo Martinelli