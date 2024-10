Nuova guida Serafico per riconoscere disturbi DSA bambini

In occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, l’Istituto Serafico di Assisi ha lanciato il “Quaderno DSA”, una guida gratuita per aiutare a individuare precocemente i segnali dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Circa il 3-5% dei bambini in età scolare in Italia ne soffre, spesso senza ricevere una diagnosi tempestiva. Questo strumento vuole supportare famiglie e insegnanti, fornendo indicazioni per riconoscere i sintomi e agire tempestivamente.

Il Serafico, istituto con una lunga esperienza nella gestione dei DSA, offre un servizio di diagnosi e trattamento che coinvolge non solo i bambini ma anche le famiglie e gli insegnanti. Il percorso di supporto si estende fino alla terza media per gli interventi riabilitativi e prosegue fino alla fine delle scuole superiori per il potenziamento educativo. Secondo il dottor Gianni Lanfaloni, responsabile del centro DSA dell’istituto, una diagnosi precoce può fare la differenza, riducendo l’impatto negativo dei disturbi sulla vita scolastica e sociale del bambino.

Il “Quaderno DSA” elenca dieci segnali chiave che possono indicare la presenza di disturbi dell’apprendimento, tra cui difficoltà nella lettura, errori di ortografia frequenti e problemi con i numeri. Questi segnali possono aiutare genitori e insegnanti a riconoscere un possibile disturbo e a intervenire in modo appropriato.

Ecco i 10 principali segnali descritti nel Quaderno:

Lettura non fluente: Difficoltà nel riconoscere lettere e parole rapidamente, con errori come l’inversione di lettere simili. Lentezza nella lettura: Tempo prolungato nella lettura di testi rispetto ai coetanei, spesso con scarsa comprensione. Errori ortografici frequenti: Scambi di lettere con suoni simili o omissioni di lettere nelle parole. Scrittura disordinata o illeggibile: Scrittura confusa e difficoltà nel mantenere un allineamento corretto sul foglio. Difficoltà con i numeri: Problemi nel memorizzare tabelline e nell’eseguire operazioni matematiche di base. Confusione tra simboli e numeri: Incapacità di distinguere correttamente numeri simili, come il 6 e il 9. Omissione di lettere o sillabe: Tendenza a omettere parti di parole durante la lettura o la scrittura. Problemi di orientamento spaziale e temporale: Difficoltà nel seguire il programma scolastico o nel leggere l’orologio. Scarsa attenzione durante la lettura o la scrittura: Distrazione frequente e lentezza nel completare i compiti. Segnali precoci nel linguaggio: Ritardi nello sviluppo del linguaggio prima dell’inizio della scuola.

Il Serafico di Assisi è accreditato dalla Regione Umbria per la diagnosi e la certificazione dei DSA, un passaggio essenziale per ottenere il riconoscimento scolastico e lavorativo del disturbo. Questo istituto rappresenta un punto di riferimento per le famiglie, non solo per la diagnosi e il trattamento clinico, ma anche per il supporto educativo e psicologico.

L’obiettivo del “Quaderno DSA” è offrire strumenti utili per avviare un percorso di sostegno che, se iniziato precocemente, può migliorare non solo le prestazioni scolastiche, ma anche la fiducia del bambino nelle proprie capacità. Un intervento tempestivo consente al bambino di affrontare con maggiore serenità il suo percorso di crescita, sia scolastica che personale.

