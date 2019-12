Lotteria del Piatto di Sant’Antonio 2020 ancora disponibili i biglietti

Sono ancora disponibili i biglietti della Lotteria del Piatto di Sant’Antonio 2020 +++ Ricordiamo tra i premi ci sono una crociera Costa per due persone (su Costa Smeralda), un iPhone XR e un condizionatore… ma anche abbonamenti in palestra, cene, buoni spesa, cesti enogastronomici e tanto altro!

I biglietti, al costo di un euro, sono acquistabili nelle attività commerciali di Santa Maria degli Angeli e dai Priori Serventi 2020; l’estrazione è in programma il 19 gennaio 2020, in Taverna; i premi in palio della lotteria saranno consegnati a mezzo voucher e ritirati presso gli esercenti elencati sul retro del biglietto

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 349.4980370