Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino Gerusalemme, al Perdono

Sabato 29 luglio alle ore 21.15 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli prenderà il via il Triduo in preparazione alla solennità del Perdono di Assisi. A guidare la preghiera sarà Sua Beatitudine Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme. Papa Francesco, nell’Angelus del 9 luglio scorso, ha annunciato la sua creazione a cardinale nel Concistoro del 30 settembre prossimo.

Sua Beatitudine presiederà in Porziuncola anche la solenne celebrazione eucaristica delle ore 11.30 mercoledì 2 agosto, trasmessa in diretta dall’emittente Mariavision al canale 255 del digitale terrestre.

Cenni biografici

Mons. Pierbattista Pizzaballa è nato a Cologno al Serio (BG) il 21 Aprile 1965 da Pietro e Maria Maddalena Tadini. Ha frequentato le Scuole Medie nel Seminario Minore “Le Grazie” di Rimini e conseguito la maturità classica presso il Seminario Arcivescovile di Ferrara (Giugno 1984). Ha vestito l’abito religioso, il 5 Settembre 1984 a Ferrara (S. Spirito), e ha trascorso l’anno di noviziato nel Santuario Francescano di La Verna (Arezzo-Italia). Ha emesso la Professione Temporanea alla Verna, il 7 Settembre 1985.

A Bologna presso la Chiesa di S. Antonio ha emesso la Professione Solenne il 10 Ottobre 1989. Sempre a Bologna, il 15 Settembre 1990, è stato ordinato sacerdote in cattedrale, per l’imposizione delle mani del Card. Giacomo Biffi. Trascorso un periodo a Roma si è trasferito in Terra Santa, a Gerusalemme, nell’Ottobre 1990.

Dal 2 Luglio 1999 entra formalmente a servizio della Custodia di Terra Santa. Dopo gli studi filosofici-teologici, consegue: Licenza in Teologia Biblica allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. M.R.P. Pizzaballa parla italiano, ebraico moderno, inglese.

Uffici ricoperti

Nel 1995, ha curato la pubblicazione del Messale Romano in lingua ebraica ed ha tradotto vari testi liturgici in ebraico per le Comunità cattoliche in Israele. Ha insegnato Ebraico allo Studium Biblicum Franciscanum. Ha ricoperto il ruolo di Vicario Generale del Patriarca Latino di Gerusalemme per la cura pastorale dei cattolici di espressione ebraica in Israele. Dal 2008 è Consultore nella Commissione per i rapporti con l’Ebraismo del Pontificio Consiglio Promozione Unità dei Cristiani.

Custode di Terra Santa (05.05.2004 -20.05.2016)

M.R.P. Pierbattista Pizzaballa, è stato nominato Custode di Terra Santa per la prima volta nel Maggio del 2004, per un periodo di sei anni. Fece il suo solenne ingresso a S. Salvatore il 2 Giugno 2004, al S. Sepolcro il 3 Giugno 2004, a Betlemme il 4 Giugno dello stesso anno; a Nazaret il 9 Giugno dello stesso anno. Nel Maggio 2010 è stato riconfermato, dal Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori, per un altro mandato di tre anni e, nel Giungo 2013, per successivi tre anni.

Nomina ad Amministratore Apostolico del Patriarcato latino

Il 24 giugno 2016, dopo avere accettato le dimissioni per raggiunti limiti di età di Sua Beatitudine il Patriarca Fouad Twal, Sua Santità Papa Francesco ha nominato il M.R.P Pierbattista Pizzaballa, Amministratore Apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme sede vacante, fino alla nomina di un nuovo Patriarca.

Il 15 luglio 2016, in occasione della riunione del Collegio dei Consultori del Patriarcato latino, Sua Beatitudine il Patriarca emerito Fouad Twal ha proceduto al passaggio dei suoi poteri all’Arcivescovo mons. Pierbattista Pizzaballa, designato Amministratore Apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme come da decreto di papa Francesco. L’ordinazione episcopale del M.R.P Pizzaballa si è svolta nel settembre 2016 a Bergamo, in Italia. Il 24 ottobre 2020 Papa Francesco lo ha nominato Patriarca di Gerusalemme dei Latini.