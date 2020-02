Angsa, autismo e comunicazione incontri a Santa Maria degli Angeli

ANGSA Umbria organizza la seconda edizione degli incontri, dedicati a operatori, genitori e insegnanti, su autismo e utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Umbria è infatti attiva sul territorio dal 2001 e da sempre impegnata nel sostegno delle famiglie delle persone autistiche. Il progetto è stato realizzato grazie alla partecipazione del Dottor Giovanni Magoni, esperto nel trattamento di adolescenti e adulti con autismo, il quale sarà relatore del ciclo di incontri, e di Ipertesto (Associazione regionale per lo sviluppo e la ricerca delle nuove tecnologie didattiche), provider del corso di formazione teorico e pratico.

Il corso si svolgerà, sempre dalle 14 alle 18:

venerdì 28 febbraio

venerdì 13 marzo

martedì 7 aprile

venerdì 17 aprile.

La CAA è un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie utili a semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura.

Il corso di formazione, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e valido per il riconoscimento di 19 crediti ECM, si svolgerà presso il DigiPASS di Assisi, ex sede Icap, in via Cristoforo Cecci – Santa Maria degli Angeli. Il corso è gratuito.