Attivo drive-through PalaEventi da domani anche vaccini

Da questa mattina presto è attivo il drive-through a Santa Maria degli Angeli. Da domani sarà aperto anche il punto vaccinale. Al momento non si registrano file nonostante le condizioni meteorologiche di pioggia battente. Occorre ricordare che:

per i TAMPONI in auto bisogna recarsi all'ingresso del parcheggio Palaeventi

per i VACCINI ingresso e parcheggio sono da via Antonio Fogazzaro, tra i Portali e la piscina coperta

Da domani la Asl apporrà la cartellonistica di competenza. Ringrazio personalmente tutti coloro che si sono adoperati affinché questo servizio fosse reso nella maniera più funzionale possibile ai cittadini, già provati dalla pandemia.

Sindaco Stefania Proietti

Il Comune di Assisi con i nostri vigili e il nostro gruppo comunale di protezione civile, sul posto da stamattina; i servizi operativi e gli uffici che gestiscono il Palaeventi e Lyrick; il commissario straordinario e la struttura del distretto sanitario per aver creduto nella nostra proposta avanzata molti mesi fa.

Siamo nel momento cruciale in cui, remando tutti insieme, istituzioni e cittadini, possiamo arrivare in fondo a un tunnel che dura da due anni: vaccini, green pass, comportamenti responsabili e rispetto delle regole sono le nostre armi in questa buona battaglia per sconfiggere il #COVID2019

Forza e avanti tutta, insieme!