Aumento significativo dei ricoveri all’Ospedale di Assisi nel 2023

L’Ospedale di Assisi ha registrato un aumento significativo dell’attività nel 2023, sia in termini di servizi che di presenze. Questo miglioramento è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si prevede un incremento del 20% dell’attività di ricovero della medicina per il 2023, con una degenza media di 7,02 giorni nei primi nove mesi.

Per quanto riguarda l’attività chirurgica in day surgery e regime ordinario, si prevedono 1.015 presenze, un aumento di circa il 26%. L’attività chirurgica complessiva, che include day surgery, regime ordinario ed ambulatoriale, prevede 3.640 interventi, con un incremento di circa l’11%.

Questi dati sono stati presentati durante la visita del Direttore Generale dell’Usl Umbria 1, Nicola Nardella. Nardella ha visitato l’ospedale di Assisi insieme al Direttore Sanitario dell’Usl Umbria 1, Luigi Sicilia, e al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unificato dell’Usl Umbria 1, Teresa Tedesco. Durante la visita, Nardella ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i medici e i professionisti dell’ospedale, per comprendere le criticità presenti e recepire le istanze dei colleghi.

L’Ospedale di Assisi ospita anche il Centro Regionale per il Trattamento delle Ferite Difficili, un servizio interaziendale che prevede consulenze e presa in carico di pazienti ricoverati in altre strutture ospedaliere. Il servizio prevede attività ambulatoriale, il ricovero in day hospital e degenza ordinaria con posti letto dedicati in chirurgia per l’attività operatoria. È gestito da chirurghi plastico ricostruttivi della Usl Umbria 1 in integrazione con una equipe multidisciplinare composta da un diabetologo, infettivologo, chirurgo vascolare, chirurgo ortopedico, radiologo, internista ed altri specialisti. Il percorso ospedaliero viene poi integrato con l’assistenza domiciliare, realizzando in tal modo la completa presa in carico del paziente. Il Centro regionale per il trattamento delle ferite difficili nei primi nove mesi del 2023 ha erogato 1180 prestazioni ambulatoriali.