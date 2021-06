Città di Assisi covid free Il sindaco Stefania Proietti: “Una notizia che ci fa sperare”

Da oggi Assisi è covid free, non si contano infatti casi positivi nè isolamenti contumaciali. Ma nonostante questo bisogna continuare ad agire con prudenza e cautela, rispettando sempre, al chiuso e all’aperto, le misure di sicurezza come il distanziamento e l’obbligo di mascherina. “Questa notizia – ha commentato il sindaco Stefania Proietti nel dare l’annuncio sulla sua pagina Facebook – ci fa sperare, insieme al green pass e al procedere della campagna vaccinale, per la ripartenza di Assisi, per la ripresa dell’economia e del turismo fortemente penalizzati in questi lunghi mesi di pandemia, per il ritorno a una vera normalità”.