Scrivi in redazione

Il dottor Manuel Monti parlerà dell’ospedale di Assisi ai giovedì del Rotary

Un nuovo appuntamento per “I giovedì del Rotary”, il 7 maggio alle 21, in diretta streaming sul canale YouTube “Rotary Assisi”.

Il dott. Manuel Monti, che aveva inaugurato il ciclo di videoconferenze online, tornerà con noi non solo per tracciare un bilancio sull’ottimo servizio garantito dal nosocomio cittadino e dai suoi sanitari, ma anche per riflettere sui cambiamenti di prospettiva a medio – lungo termine che investono proprio il futuro del presidio ospedaliero.

L’Amministrazione Comunale ha rimarcato l’impegno e la risposta pronta ed efficace da parte di un ospedale che vive da anni un percorso travagliato, ma che ha saputo dimostrare di essere un riferimento forte per una comunità afferente di circa 60.000 utenti, senza contare il servizio a garanzia della salute dei flussi turistici; in questo senso, la Giunta ha formulato richieste precise alla Regione, che attendono risposte (si spera) lungimiranti e coraggiose.

E sarà proprio il dott. Monti a chiarire quanto l’ospedale sia riuscito (e possa riuscire nell’immediato futuro) a mettere sul tavolo per chiedere con forza e autorevolezza una riorganizzazione funzionale e stabile.

Come sempre, gli utenti che avranno effettuato l’accesso a YouTube con un account g-mail potranno porre domande al relatore, che risponderà dal vivo.

Fabio Berellini