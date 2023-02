Fomap azienda produce componenti per capsula spaziale Orion 1

Fomap azienda produce – Anche l’Umbria contribuirà a riportare l’uomo sulla Luna. L’azienda Fomap di Petrignano di Assisi, infatti, ha realizzato per Thales Alenia Space, nello specifico per il sito di Torino, tutti i particolari per la struttura primaria del modulo di servizio europeo (ESM) della capsula spaziale statunitense Orion, il veicolo di trasporto umano per l’esplorazione dello spazio profondo, partita il 16 novembre e rientrata il 12 dicembre 2022 dopo un’orbita ravvicinata con la Luna. Fomap è fornitore di Thales Alenia Space – joint venture tra la francese Thales e l’italiana Leonardo e leader mondiale nelle infrastrutture orbitali – che ha contribuito alla realizzazione del modulo di servizio di Orion, sviluppato sotto contratto dell’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito del programma lunare della Nasa Artemis.

Obiettivo di Artemis, a cui collabora anche l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è quello di riportare l’uomo sulla Luna e di arrivare alla costruzione di una stazione spaziale nella sua orbita.

Il lancio di Orion ha rappresentato la prima delle missioni di Artemis e aveva lo scopo di verificare se la nuova capsula fosse sicura per trasportare un equipaggio sulla Luna nei prossimi anni. La sonda ha completato un’orbita intorno alla Luna prima di rientrare nell’atmosfera terrestre.

Il modulo di servizio, alla cui realizzazione ha contribuito Fomap, ha al suo interno tutti i sistemi per la navicella abitata dagli astronauti quali la propulsione, la generazione elettrica, il controllo termico e gli elementi indispensabili alla sopravvivenza dell’equipaggio come ossigeno, acqua e azoto.

In particolare Fomap ha realizzato la parte strutturale primaria del modulo di servizio formata dalle due piattaforme circolari (lower e tank bulckhead), i longheroni di collegamento tra le stesse, flexible plate in titanio e tutte le cleats e brakets di collegamento.

Fomap, attiva nel settore della meccanica di precisione, è stata fondata nel 1982 da Pietro Flavi insieme ai due figli Flaminio e Fabrizio. Da allora si è sviluppata attraverso l’uso di complesse tecnologie di prodotto e di processo e, dopo aver acquisito le specifiche certificazioni di qualità e di sistema richieste per lavorare in tali settori, è diventata partner qualificato di player internazionali dei settori energia, aeronautica e spazio. Oggi opera nel campo della realizzazione di particolari, assiemi e macchinari di dimensioni medio-grandi dove sono richieste finiture di alta precisione. Nel 2022, anno del suo quarantesimo anniversario, l’azienda ha acquisito la FT Engineering di Fossato di Vico, specializzata in costruzioni in acciaio, lega leggera e montaggi, e dato vita ad uno spin off aziendale per la creazione e commercializzazione di un avanzato software per la gestione della produzione, ideato da Lorenzo Flavi che rappresenta la terza generazione di Fomap. Il gruppo Fomap oggi conta 75 dipendenti diretti e circa 30 nell’indotto.

“Siamo molto orgogliosi – ha sottolineato il Presidente Flaminio Flavi – e ringraziamo Thales Alenia Space, player tra i più importanti a livello globale, per averci coinvolti quali partner in questo programma. Di averci dato la possibilità di contribuire ad una missione internazionale storica che rappresenta l’evoluzione della prossima presenza dell’uomo nello spazio. Il nostro impegno è focalizzato ogni giorno nel mantenere alti standard qualitativi che ci permettono di essere parte integrante della catena di valore italiana della space economy. Un sentito ringraziamento va anche tutti i collaboratori di Fomap che dimostrano oltre a professionalità e capacità tecnologica anche capacità di lavorare in squadra e grande passione per il proprio lavoro”.

Nel settore aerospaziale, oltre ad Orion, Fomap ha collaborato e collabora a molti dei principali programmi europei realizzando particolari per vettori (Ariane 5 e Vega), parti meccaniche per veicoli, moduli spaziali, satelliti e anche MGSE, strutture per la movimentazione satelliti. Sta lavorando anche alla costruzione di MGSE a supporto della nuova Stazione Commerciale di Axiom sempre attraverso la collaborazione con il proprio cliente Thales Alenia Space.