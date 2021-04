Chiama o scrivi in redazione

Misericordia e Pro Loco di Capodacqua per i test sierologici anti covid

La Misericordia di Assisi e la Pro Loco di Capodacqua insieme per i test sierologici anti covid, destinati ai residenti del piccolo paese a valle del Subasio e delle frazioni limitrofe.

«I test – comunica l’Associazione – saranno gratuiti e messi a disposizione dalla regione dell’Umbria. Test rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti SARS – Cov – 2 da sangue intero da digito puntura con risposta in 10-20 minuti.»

Il test, su base volontaria, verrà effettuato il giorno domenica 18 aprile 2021

Dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00